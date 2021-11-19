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57-річний Ніколас Кейдж вивів на червону доріжку дружину-японку, вдвічі молодшу за нього

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Кейдж із дружиною
Фото: nicolascagefans/Instagram | Ніколас Кейдж зі своєю п'ятою дружиною Ріко Шабатою

Пара нечасто з'являється на червоних доріжках, оскільки Кейдж намагається менше афішувати своє особисте життя

Ніколас Кейдж вперше за довгий час з'явився на червоній доріжці у супроводі своєї 26-річної дружини-японки Ріко Шабати, яка у понад два рази молодша за чоловіка, пише Daily Mail.

Пара разом відвідала вечірку GQ Men of the Year 2021 у Західному Голлівуді.

Ріко позувала фотографам у традиційному японському кімоно з рожевим квітковим орнаментом та національному взутті – золотистих сандалях. У руках вона тримала сумочку золотистого кольору на короткому ланцюжку. Її чорне волосся було зібране в пучок.

Ніколас Кейдж та Ріко Шабата

Кейдж прийшов на захід у класичному чорному костюмі, білій сорочці та чорній краватці. Образ доповнював темно-сірий капелюх. Останнім часом він відростив бороду, яка помітно додає йому віку.

Ніколас і Ріко познайомилися понад рік тому в Японії, коли він знімав фільм Сіон Соно "В'язні країни привидів". Зрештою Шабата дебютувала в цьому фільмі як одна з чотирьох "жінок-манекенів". У лютому 2021 року вони одружилися. Церемонія пройшла в готелі Wynn у Лас-Вегасі.

Ріко стала п'ятою дружиною голлівудського актора

Шабата, яка молодша за сина Кейджа на 4 роки, стала п'ятою дружиною актора. З 1995 до 2001 року Кейдж був одружений з колегою Патріцією Аркетт. З 2002 по 2004 його дружиною була Ліза Марі Преслі, потім з 2004 по 2016 він був одружений з Еліс Кім. Найкоротший шлюб Кейджа продовжився лише чотири дні, коли в березні 2019 року він одружився з Ерікою Койкою, будучи "надто п'яним".

Востаннє Ніколаса та Ріко бачили разом на прем'єрі картини "Свиня", у якій Ніколас Кейдж зіграв головну роль у липні цього року.