57-річний Ніколас Кейдж вивів на червону доріжку дружину-японку, вдвічі молодшу за нього

Пара нечасто з'являється на червоних доріжках, оскільки Кейдж намагається менше афішувати своє особисте життя

Ніколас Кейдж вперше за довгий час з'явився на червоній доріжці у супроводі своєї 26-річної дружини-японки Ріко Шабати, яка у понад два рази молодша за чоловіка, пише Daily Mail.

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Пара разом відвідала вечірку GQ Men of the Year 2021 у Західному Голлівуді.

Ріко позувала фотографам у традиційному японському кімоно з рожевим квітковим орнаментом та національному взутті – золотистих сандалях. У руках вона тримала сумочку золотистого кольору на короткому ланцюжку. Її чорне волосся було зібране в пучок.

[ + – ] Ніколас Кейдж та Ріко Шабата

Кейдж прийшов на захід у класичному чорному костюмі, білій сорочці та чорній краватці. Образ доповнював темно-сірий капелюх. Останнім часом він відростив бороду, яка помітно додає йому віку.

Ніколас і Ріко познайомилися понад рік тому в Японії, коли він знімав фільм Сіон Соно "В'язні країни привидів". Зрештою Шабата дебютувала в цьому фільмі як одна з чотирьох "жінок-манекенів". У лютому 2021 року вони одружилися. Церемонія пройшла в готелі Wynn у Лас-Вегасі.

[ + – ] Ріко стала п'ятою дружиною голлівудського актора

Шабата, яка молодша за сина Кейджа на 4 роки, стала п'ятою дружиною актора. З 1995 до 2001 року Кейдж був одружений з колегою Патріцією Аркетт. З 2002 по 2004 його дружиною була Ліза Марі Преслі, потім з 2004 по 2016 він був одружений з Еліс Кім. Найкоротший шлюб Кейджа продовжився лише чотири дні, коли в березні 2019 року він одружився з Ерікою Койкою, будучи "надто п'яним".

Востаннє Ніколаса та Ріко бачили разом на прем'єрі картини "Свиня", у якій Ніколас Кейдж зіграв головну роль у липні цього року.