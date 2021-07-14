Ніколас Кейдж вперше вийшов у світ з п'ятою дружиною

З Ріко Шібата Кейдж познайомився в Японії в 2020 році

Напередодні в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра картини "Свиня", в якій Ніколас Кейдж зіграв головну роль. На червоній доріжці події актор вперше з'явився зі своєю п'ятою дружиною — Ріко Шібата. Прем'єра "Свині" стала першим офіційним спільним виходом для пари.

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[ + – ] Ніколас Кейдж супроводжує п'яту дружину Ріко Шибата на прем'єрі стрічки

З Ріко Ніколас Кейдж познайомився у 2020 році в Японії. ЗМІ невідомо за яких обставин, однак, закохані швидко вирішили пов'язати себе узами шлюбу. Їх весільна церемонія пройшла в готелі Wynn в Лас-Вегасі.

"Це правда, і ми дуже щасливі", — підтвердив тоді ці новини актор.

Для Ніколаса Кейджа цей шлюб став п'ятим в біографії, а Ріко — першим. Попередній шлюб актора з 25-річною візажисткою Ерікою Койке тривав лише чотири дні.

Відзначали урочисту подію молодята в компанії близьких, серед яких були колишня дружина актора Еліс Кім та їх 15-річний син Кел. Після розлучення Еліс і Ніколас залишилися у хороших стосунках.

У Кейджа також є 30-річний син Вестон від актриси Крістіни Фултон.