Николас Кейдж впервые вышел в свет с пятой женой

С Рико Шибатой Кейдж познакомился в Японии в 2020 году

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премьера картины "Свинья", в которой Николас Кейдж сыграл главную роль. На красной дорожке события актер впервые появился со своей пятой супругой — Рико Шибатой. Премьера "Свиньи" стала первым официальным совместным выходом для пары.

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[ + – ] Николас Кейдж сопровождает пятую супругу Рико Шибата на премьере ленты

С Рико Николас Кейдж познакомился в 2020 году в Японии. СМИ неизвестно, при каких обстоятельствах, однако, влюбленные быстро решили связать себя узами брака. Их свадебная церемония прошла в отеле Wynn в Лас-Вегасе.

"Это правда, и мы очень счастливы",— подтвердил тогда эти новости актер.

Для Николаса Кейджа этот брак стал пятым в биографии, а Рико — первым. Предыдущий брак актера с 25-летней визажисткой Эрикой Койке продлился всего четыре дня.

Отмечали торжественное событие молодожені в компании близких, в числе которых были бывшая супруга актера Элис Ким и их 15-летний сын Кэл. После развода Элис и Николас остались в хороших отношениях.

У Кейджа также есть 30-летний сын Уэстон от актрисы Кристины Фалтон.