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57-летний Николас Кейдж вывел на красную дорожку жену-японку, вдвое моложе него

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Кейдж с женой
Фото: nicolascagefans/Instagram | Николас Кейдж со своей пятой женой Рико Шабата

Пара нечасто появляется на красных дорожках, поскольку Кейдж старается поменьше афишировать свою личную жизнь.

Николас Кейдж впервые за долгое время появился на красной дорожке в сопровождении своей 26-летней жены-японки Рико Шибата, которая более чем в два раза моложе супруга, пишет Daily Mail.

Пара вместе посетила вечеринку GQ Men of the Year 2021 в Западном Голливуде.

Рико позировала фотографам в традиционном японском кимоно с розовым цветочным орнаментом и национальной обуви – золотистых сандалиях. В руках она держала сумочку золотистого цвета на короткой ручке-цепочке. Ее черные волосы были собраны в пучок.

Николас Кейдж и Рико Шабата

Кейдж пришел на мероприятие в классическом черном костюме, белой рубашке и черном галстуке. Образ дополняла темно-серая шляпа. В последнее время он отрастил бороду, которая заметно прибавляет ему возраст.

Николас и Рико познакомились более года назад в Японии, когда он снимал фильм Сион Соно "Узники страны призраков". В конечном итоге Шибата дебютировала в этом фильме как одна из четырех "женщин-манекенов". В феврале 2021 года они поженились. Церемония прошла отеле Wynn в Лас-Вегасе.

Рико стала пятой женой голливудского актера

Шибата, которая младше сына Кейджа на 4 года, стала пятой женой актера. С 1995 по 2001 года Кейдж был женат на коллеге Патрисии Аркетт. С 2002 по 2004 год его женой была Лиза Мари Пресли, затем с 2004 по 2016 год он был женат на Элис Ким. Самый короткий брак Кейджа продлился всего четыре дня, когда в марте 2019 года она женился на Эрике Койке, будучи "запредельно пьяным".

Последний раз Николаса и Рико видели вместе на премьере картины "Свинья", в которой Николас Кейдж сыграл главную роль, в июле этого года.