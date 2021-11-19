57-летний Николас Кейдж вывел на красную дорожку жену-японку, вдвое моложе него

Пара нечасто появляется на красных дорожках, поскольку Кейдж старается поменьше афишировать свою личную жизнь.

Николас Кейдж впервые за долгое время появился на красной дорожке в сопровождении своей 26-летней жены-японки Рико Шибата, которая более чем в два раза моложе супруга, пишет Daily Mail.

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Пара вместе посетила вечеринку GQ Men of the Year 2021 в Западном Голливуде.

Рико позировала фотографам в традиционном японском кимоно с розовым цветочным орнаментом и национальной обуви – золотистых сандалиях. В руках она держала сумочку золотистого цвета на короткой ручке-цепочке. Ее черные волосы были собраны в пучок.

[ + – ] Николас Кейдж и Рико Шабата

Кейдж пришел на мероприятие в классическом черном костюме, белой рубашке и черном галстуке. Образ дополняла темно-серая шляпа. В последнее время он отрастил бороду, которая заметно прибавляет ему возраст.

Николас и Рико познакомились более года назад в Японии, когда он снимал фильм Сион Соно "Узники страны призраков". В конечном итоге Шибата дебютировала в этом фильме как одна из четырех "женщин-манекенов". В феврале 2021 года они поженились. Церемония прошла отеле Wynn в Лас-Вегасе.

[ + – ] Рико стала пятой женой голливудского актера

Шибата, которая младше сына Кейджа на 4 года, стала пятой женой актера. С 1995 по 2001 года Кейдж был женат на коллеге Патрисии Аркетт. С 2002 по 2004 год его женой была Лиза Мари Пресли, затем с 2004 по 2016 год он был женат на Элис Ким. Самый короткий брак Кейджа продлился всего четыре дня, когда в марте 2019 года она женился на Эрике Койке, будучи "запредельно пьяным".

Последний раз Николаса и Рико видели вместе на премьере картины "Свинья", в которой Николас Кейдж сыграл главную роль, в июле этого года.