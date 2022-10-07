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Стиль жизни

Николас Кейдж не получил ни цента за фильм, принесший ему "Оскар"

Николас Кейдж считается одним из самых дорогих актеров Голливуда
Фото: Скриншот | Николас Кейдж считается одним из самых дорогих актеров Голливуда

Ему не заплатили гонорар за картину "Покидая Лас-Вегас".

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Свой первый и пока что единственный "Оскар" за лучшую мужскую роль актер Николас Кейдж получил в 1996 году (фильм "Покидая Лас-Вегас"). И лишь многие годы спустя выяснилось, что, кроме красивой статуэтки и славы, он не получил за эту картину ничего. Николаса просто-напросто "кинули" на гонорар! Оказывается, и в Голливуде такое случается.

Об этой истории изданию Hollywood Reporter рассказал сценарист и режиссер фильма "Покидая Лас-Вегас" Майк Фиггис. "Ни я, ни Николас не получили за работу в этой картине ни цента! Мне лично полагался режиссерский гонорар в сумме 100 тыс долларов. Сколько денег причиталось Кейджу, я не в курсе, но он тоже ничего не получил", – заявил Фигги. По его словам, представители кинокомпании Lumiere Pictures (она уже давно не существует, обанкротилась) заявили, что фильм так и не принес ожидаемой прибыли и прокатные сборы даже не покрыли полностью даже затраты на производство.

Майк Фиггис номинировался на две номинации "Оскар" за фильм "Покидая Лас-Вегас"

Лишь годы спустя вскрылась правда. Фильм "Покидая Лас-Вегас" собрал в прокате 32 млн долларов. При этом бюджет картины составил 4 млн долларов. То есть, кто-то крупно нагрел руки. Фильм был выдвинут на "Оскар" в четырех номинациях: лучший сценарий, лучшая режиссерская работа, лучшая женская роль (Элизабет Шу) и лучшая мужская роль (Николас Кейдж). Но заветную статуэтку от американской киноакадемии получил лишь Кейдж.

И хотя ему не заплатили, после картины "Покидая Лас-Вегас" карьера Николаса в Голливуде резко пошла вверх. Уже через несколько лет он считался одним из самых высокооплачиваемых актеров "фабрики грез", зарабатывая по 15-20 млн долларов за фильм.

Кадр из фильма "Покидая Лас-Вегас" Fullscreen
Кадр из фильма "Покидая Лас-Вегас"

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