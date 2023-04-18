Ніколас Кейдж зізнався, що їв живих тарганів (відео)

За словами актора, їсти тарганів йому довелося двічі, хоча у результаті до картиниу увійшов перший дубль.

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Робота акторів, навіть оскароносних, не така легка, як комусь може здатися, і найчастіше заради ефектного кадру їм доводиться йти на не дуже приємні кроки. Наприклад, американський актор Ніколас Кейдж, який має "Оскар" і "Золотий глобус", заради зйомок у фільмі "Поцілунок вампіра" 1988 року змушений був їсти живих тарганів. Про це він розповів Yahoo! Entertainment разом зі своїм колегою Ніколасом Холтом, з яким разом знявся у картині "Ренфілд". Наразі актори просувають стрічку та ходять на ток-шоу.

"О, так, я з'їв його двічі, тому що режисер зробив це тільки для того, щоб розіграти мене... Я не з тих, хто дає поради, але Холт з'їв картопляного жука, тому він підняв його на інший рівень", — зазначив Кейдж.

Натомысть Холт відповів, що, на його думку, таргани гірші на смак, ніж колорадські жуки.

За сюжетом нового фільму, персонаж Холта, Роберт Ренфілд, їсть жуків, щоб отримати надлюдські здібності, подаровані йому Дракулою (Кейдж), і хоча жуки Холта мали карамельний смак, Кейдж сказав, що кухня його колеги по фільму з картопляними жуками була "жахливою". ".

"О, але він з'їв справжнього картопляного жука, що мене жахає. І тому я їв тарганів. Я ніколи більше цього не зроблю. Мені шкода, що я взагалі це зробив", — сказав він, сміючись.

Холт додав, що жуки, яких він їв у картині, "насправді були досить смачними" через додавання різних ароматизаторів.

Незважаючи на очевидні побоювання, пов'язані з поїданням жуків, Кейдж зауважив, що дієта, орієнтована на жуків, "може вирішити проблему голоду у світі".

"Якби ви могли позбавитися свого страху, фобії поїдання комах, ви могли б вирішити проблему голоду у світі. Високий рівень білка, відсутність жиру, відмінні поживні речовини, достатня кількість – вони всюди. Я маю на увазі, чому б і ні? Але ні. Цього не станеться".

Крім Холта та Кейджа у ролі головних героїв "Ренфілда", у фільмі також знімалися Бен Шварц, Адріан Мартінес та Аквафіна. Фільм розповідає про Ренфілда, який щосили намагається вирватися зі своїх співзалежних й образливих стосунків із Дракулою.

У "Поцілунку вампіра", згаданому на початку, Кейдж зіграв літературного агента, який закохується у вампіра (Дженніфер Білз). В одній зі сцен його персонаж розмовляє сам із собою і зрештою їсть таргана, якого знаходить на своїй кухні. У коментарі до картини Кейдж сказав, що з'їв двох жуків за бажанням режисера Роберта Бірмана, хоча той зрештою використав перший дубль Кейджа у фінальній версії фільму.

Раніше Фокус писав, що Кейдж прийшов на прем'єру фільму "Ренфілд" у супроводі молодої дружини.