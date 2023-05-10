Ніколас Кейдж знову зіграє у "Збройовому бароні"
В оригінальному фільмі 2005 Кейдж грав Юрія Орлова, який після розпаду СРСР зайнявся контрабандою стрілецької зброї по всьому світу.
59-річний Ніколас Кейдж повертається до своєї зірки ролі контрабандиста Юрія Орлова у сиквелі культового фільму "Збройовий барон" (Lord of War). Про це пише Daily Mail.
У крісло режисера повернеться Ендрю Ніккол, а сина Орлова зіграє Білл Скарсгард.
У першому фільмі розповідалася історія вихідця з Одеси, Юрія Орлова, який після розпаду СРСР зайнявся контрабандою зброї, маючи доступ до військових складів завдяки своєму дядькові-генералу. Роль його брата Віталія виконав Джаред Літо. Фільм "Збройовий барон" був офіційно схвалений Amnesty International, оскільки показував небезпеку торгівлі зброєю.
Вважається, що прототипом Орлова став російський підприємець Віктор Бут, засуджений у 2012 році у США на 25 років ув'язнення за незаконну торгівлю зброєю та підтримку терору. Американський суд визнав Бута винним за кількома пунктами звинувачення, зокрема у змові з метою продажу зброї організації "Революційні збройні сили Колумбії — Армія народу". Сам Бут, прозваний "збройовим бароном" та "торговцем смертю", своєї провини не визнавав.
8 грудня 2022 року Віктор Бут повернувся до Росії після обміну на американську баскетболістку Брітні Грайнер, засуджену за контрабанду наркотиків.
У сиквелі "Збройового барона" герой Кейджа дізнається, що має сина Антона, який збирає армію найманців і між батьком і сином розпочнеться запекла боротьба.
Білл Скарсгард є виконавчим продюсером фільму, зйомки якого розпочнуться цієї осені.
Режисер Ендрю Ніккол сказав, коментуючи фільм: "Цим персонажам ще багато треба дослідити. Платон сказав про це найкраще: "Тільки мертві бачили кінець війни".
Ймовірно, що повернення до зіркової ролі стане для Ніколаса Кейджа проривом. Адже останнім часом він знімався у малобюджетних фільмах, які провалювалися у прокаті.
59-річний Кейдж отримав "Оскар" за свою драму 1995 року "Покидаючи Лас-Вегас" і знявся в ряді високобюджетних бойовиків, які зробили його одним із найоплачуваніших акторів кінця 1990-х років. Але потім була смуга невдач.
Просуваючи свій новий фільм "Ренфілд", в якому він зіграв Дракулу, Кейдж розповів, що надто багато вкладався в нерухомість, купивши замки в Англії та Німеччині, особняк у Новому Орлеані та навіть приватний острів.
Коли ринок нерухомості впав, Кейдж опинився на межі банкрутства. Замість того щоб оголосити себе банкрутом, він переїхав до Лас-Вегаса і почав працювати без перерви, знімаючи по три-чотири фільми на рік, щоб розплатитися з боргами.
Кейдж додав, що це були "темні часи".
Нагадаємо, просуваючи свій фільм "Ренфілд", Ніколас Кейдж зізнався, що їв живих тарганів, і це було не дуже смачно.