Николас Кейдж вернется к роли торговца смертью в сиквеле "Оружейного барона"

В оригинальном фильме 2005 года Кейдж играл Юрия Орлова, который после распада СССР занялся контрабандой стрелкового оружия по всему миру.

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59-летний Николас Кейдж возвращается к своей звездой роли контрабандиста Юрия Орлова в сиквеле культового фильма "Оружейный барон" (Lord of War). Об этом пишет Daily Mail.

В кресло режиссера вернется Эндрю Никкол, а сына Орлова сыграет Билл Скарсгард.

В первом фильме рассказывалась история выходца из Одессы, Юрия Орлова, который после распада СССР занялся контрабандой оружия, имея доступ к военным складам, благодаря своему дяде-генералу. Роль его брата Виталия исполнил Джаред Лето. Фильм "Оружейный барон" был официально одобрен Amnesty International, так как показывал опасность торговли оружием.

Трейлер фильма "Оружейный барон"

Считается, что прототипом Орлова стал российский предприниматель Виктор Бут, осужденный в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку террора. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия организации "Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа". Сам Бут, прозванный "оружейным бароном" и "торговцем смертью", свою вину не признавал.

8 декабря 2022 года Виктор Бут вернулся в Россию после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков.

В сиквеле "Оружейного барона" герой Кейджа узнает, что у него есть сын Антон, который собирает армию наемников и между отцом и сыном начнется ожесточенная борьба.

Билл Скарсгард является исполнительным продюсером фильма, съемки которого начнутся этой осенью.

Режиссер Эндрю Никкол сказал, комментируя фильм: "Этим персонажам еще многое предстоит исследовать. Платон сказал об этом лучше всех: "Только мертвые видели конец войны".

Не исключено, что возвращение к звездной роли станет для Николаса Кейджа прорывом. Ведь в последнее время он снимался в малобюджетных фильмах, которые проваливались в прокате.

59-летний Кейдж получил "Оскар" за свою драму 1995 года "Покидая Лас-Вегас" и снялся в ряде высокобюджетных боевиков, которые сделали его одним из самых высокооплачиваемых актеров конца 1990-х годов. Но потом последовала полоса неудач.

Продвигая свой новый фильм "Ренфилд", в котором он сыграл Дракулу, Кейдж рассказал, что слишком много вкладывался в недвижимость, купив замки в Англии и Германии, особняк в Новом Орлеане и даже частный остров.

Когда рынок недвижимости рухнул, Кейдж оказался на грани банкротства. Вместо того чтобы объявить себя банкротом, он переехал в Лас-Вегас и начал работать без перерыва, снимая по три-четыре фильма в год, чтобы расплатиться с долгами.

Кейдж добавил, что это были "темные времена".

Напомним, продвигая свой фильм "Ренфилд", Николас Кейдж признался, что ел живых тараканов и это было не очень вкусно.