Обменянный у США "оружейный барон" Бут едва не попал под обстрел на Донбассе

Лидер российской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и вступивший в партию Виктор Бут открыли партийное отделение в оккупированном Луганске.

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Маршрут делегации членов российской ЛДПР в оккупированный Луганск, в которую вошел недавно вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут, известный как "оружейный барон", несколько раз приходилось менять из-за прицельного огня высокоточного оружия Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает агентство "РИА Новости".

Как подчеркнул Слуцкий, ему вместе с Бутом все же удалось добраться до захваченного россиянами областного центра.

"Уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие. Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что точка невозврата пройдена", — прокомментировал Слуцкий.

В Луганске члены делегации при участии Бута, который стал членом партии, открыли "региональное" отделение ЛДПР.

На учредительное собрание партии кроме Слуцкого и Бута приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Ростова, а также оккупированных Крыма и Донецка.

Напомним, 8 декабря баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет тюрьмы за "контрабанду наркотиков", обменяли на осужденного за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Процедура обмена завершилась в аэропорту Абу-Даби.

После своего освобождения Бут вступил в партию ЛДПР.