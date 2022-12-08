Приговоренную в РФ баскетболистку из США Грайнер обменяли на торговца оружием Бута

Перед процедурой обмена и спортсменку, и россиянина помиловали. Это значит, что по возвращению на родины им не придется отбывать наказания.

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Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет тюрьмы, обменяли на обвиняемого в торговле оружием россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.

Грайнер обменяли на Виктора Бута — россиянина, который отбывал наказание в США за торговлю оружием. Перед процедурой обмена и Грайнер (ее в РФ обвинили в контрабанде наркотиков, — ред.), и Бута помиловали. Это означает, что они не должны отбывать оставшуюся часть наказания у себя на родине.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что процедура обмена россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер успешно завершилась в аэропорту Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби, — ред.).

В ведомстве также пожаловались, что официальный Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина Виктора Бута в схему обмена, но РФ продолжала эту работу.

[ + – ] Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Фото: AP News

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что США вели напряженные переговоры с РФ об обмене. Сразу же после обмена американский лидер поговорил поговорил по телефону с освобожденной в РФ Грайнер, она находится в самолете на пути в США.

[ + – ] Баскетболистка из США, которая должна была отбывать наказание в РФ, возвращается на родину Фото: ТАСС

Россиянин Виктор Бут в настоящее время тоже находится в самолете на пути в РФ и в ближайшее время окажется на территории страны.

К слову, обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана, сообщают в CNN. Его задержали на территории РФ еще в 2018 году. Брат Уилана заявил, что власти США заранее уведомили семью о том, что не включат его в список на обмен.

Напомним, в августе американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы в РФ. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков.

Фокус также писал, что Виктор Бут был задержан в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и впоследствии экстрадирован в США, где его обвинили в нелегальных поставках оружия в Афганистан, Анголу, Либерию, Руанду и другие страны. В дальнейшем суд вынес ему приговор в виде 25 лет тюрьмы.