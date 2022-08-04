В РФ баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы (фото)

Суд также обязал баскетболистку УГМК Екатеринбург выплатить штраф в размере 1 млн рублей. По словам двукратной олимпийской чемпионки, она надеется, что ее жизнь не закончится в российской тюрьме.

В четверг, 4 августа, судья Химкинского суда Анна Сотникова вынесла вердикт по делу американской баскетболистке Бриттни Грайнер, приговорив ее к 9 годам тюремного заключения и 1 млн рублей штрафа ($16 400). Ее признали виновной в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает CNN.

Суд решил, что действия в которых обвиняли гражданку США, были преднамеренными, вместе с тем было принято во внимание ее частичное признание вины, сожаление, состояние здоровья и благотворительную деятельность.

Грайнер признала свою вину, заявив, что непреднамеренно ввезла каннабис в РФ. Ее адвокаты заявили, что таким образом она пыталась получить снисхождение. Прокурор на суде по этому делу запрашивал девять с половиной лет тюремного заключения и 1 млн рублей штрафа.

"Я никогда не намеревалась никому навредить, никогда не хотела навредить российскому населению, никогда не пыталась нарушить законодательство России", — заявила Грайнер на заседании Химкинского суда, добавив, что надеется, что ее жизнь не закончится в российской тюрьме.

Адвокаты спортсменки планируют обжаловать вердикт.

[ + – ] Бриттни Грайнер в российском суде.

Кто такая Бриттни Грайнер?

31-летнюю баскетболистку клуба УГМК Екатеринбург, обладательницу двух золотых олимпийских медалей Бриттни Грайнер российские власти задержали в феврале этого года в аэропорту Шереметьево. В вину ей вменяли контрабанду наркотиков из-за того, что в багаже, предположительно, был найден вейп с гашишным маслом, содержание гашиша было меньше грамма. По словам Грайнер, она не отдавала себе отчета в том, что картриджи для вейпа находились в сумке, поскольку паковала багаж в состоянии стресса.

[ + – ] Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков.

Адвокаты объяснили, что, если Грайнер и принимала медицинскую марихуану, то это делалось в США, в штате Аризона, где это не считается нарушением закона. Препарат был выписан врачами для лечение спортивных травм.

Напомним, что без малого 10 лет тюрьмы грозят баскетболистке из США, которая защищает цвета российской команды.

Ранее Фокус сообщал, что "торговца смертью" Виктора Бута хотят тайно обменять на звезду баскетбола из США. К списку на обмен могли включить подозреваемого в шпионаже Пола Уилана.