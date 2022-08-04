Обвиняют в контрабанде наркотиков: в РФ требуют почти 10 лет тюрьмы для спортсменки из США

Баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту в феврале. В ее картридже к вейпу обнаружили 0,7 грамма гашишного масла. Ранее сообщалось, что американку могут обменять на "оружейного барона" Виктора Бута.

Прокурор в РФ запросил 9,5 года колонии и штраф в миллион рублей для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали с гашишным маслом в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости".

"Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей", – цитирует агентство прокурора из Химкинского суда, где проходят слушания.

Как уточняет СМИ страны-агрессора, Грайнер признала свою вину в суде, но подчеркнула, что у нее не было злого умысла совершать преступление, а сумку "собирала впохыхах".

Суд также установил, что марихуану ей выписал врач в качестве обезболивающего из-за побочных действий таблеток.

История Бриттни Грайнер: задержали за 0,7 гр гашишного масла

Бриттни Грайнер задержали 17 февраля в аэропорту Шереметьево в Москве. В ее ручной клади обнаружили вейп (электронную сигарету), в картридже к которому находилось 0,7 грамма гашишного масла. Оно легально во многих американских штатах, но запрещено в России.

В РФ гражданка США приехала, так как участвовала в играх российской премьер-лиги в составе команды екатеринбургского клуба.

[ + – ] Бриттни Грайнер

Суд над гражданкой США и двукратной чемпионкой Олимпийских игр начался 1 июля. Ее судят по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), наказание по которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

4 июля Грайнер обратилась с просьбой о помощи к президенту США Джо Байдену.

Обмен Грайнер на российского торговца оружием Бута

На прошлой неделе Белый дом и Госдепартамент США рассказали, что сделали российской стороне "предметное и содержательное предложение" об обмене спортсменки, а также подозреваемого в шпионаже Пола Уилана. Правда, американские политики не уточнили, на кого именно хотят обменять своих граждан.

Однако CNN, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что администрация Джо Байдена выступила с предложением обменять их на известного российского торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет. В американских СМИ Бута прозвали "Торговцем смертью".

[ + – ] Виктор Бут

Его деятельность послужила источником вдохновения для фильма 2005 года "Оружейный барон" (Lord of War), в котором главную роль сыграл Николас Кейдж.

В российском МИДе сообщили, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного результата по обмену Бута на Грайнер и Уилана нет.

"Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут", – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, Виктор Бут был осужден в США на 25 лет в апреле 2012 года. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

В сентябре 2019 года жене Виктора Бута разрешили свидание с ним в тюрьме впервые за 7 лет.