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Россиянина Виктора Бута хотят тайно обменять на звезду баскетбола, которой в РФ грозит 10 лет за каннабис

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Бритни Грайнер, Финикс Меркури,
Бритни Грайнер, баскетболистка Финикс Меркури

США предложили обменять осужденного на 25 лет за торговлю оружием Виктора Бута на баскетболистку Бритни Грайнер и подозреваемого в шпионаже Пола Уилана.

После нескольких месяцев внутренних обсуждений, администрация Байдена предложила Кремлю обменять гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме за контрабанду оружия, на двух американцев — баскетболистку Бритни Грайнер и Пола Уилана, который в РФ отбывает 16-летний срок по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил накануне, что США несколько недель тому назад направили Москве предложение в отношении Уилана и Грайнер, которых в США считают неправомерно задержанными.

В обсуждении этого вопроса непосредственное участие принимает президент Джо Байден. Но имя россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, прямо не называется.

По словам высокопоставленного американского чиновника из администрации президента США, Москва не ответила на такое предложение в июне, потому что "для танго нужны двое".

Родственники Пола Уилана, который с 2018 года задержан в Россией по подозрению, и звезды ВНБА Бриттни Грайнер, которую россияне задержали в феврале по подозрению в хранении наркотиков, призывают Белый дом добиться их освобождения, в т.ч. путем обмена пленными, если это понадобится.

Грайнер признала себя виновной, заявив, что непреднамеренно ввезла каннабис в Россию. Ей грозит 10 лет тюремного заключения.

Виктор Бут

Виктор Бут был задержан в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и впоследствии экстрадирован в США, где его обвинили в нелегальных поставках оружия в Афганистан, Анголу, Либерию, Руанду и другие страны. В дальнейшем суд вынес ему приговор в виде 25 лет тюрьмы.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, договоренностей по обмену пока нет. В Кремле также предупредили, что переговоры по возможному обмену заключенными с США должны проходить тихо. Песков заявил, что обычно общественность узнает о таких новостях уже по достижении договоренностей.

Ранее Фокус сообщал, что между Украиной и РФ состоялся самый большой обмен пленными: первых военных с "Азовстали" удалось вернуть домой. Из 95 защитников Мариуполя 43 — бойцы полка "Азов".

Напомним, что, по мнению немецкого эксперта, Путин в Украине действует бесцельно и по ситуации. Он ставил перед собой задачу модернизировать РФ, но из-за война в Украине страна превращается в сырьевой придаток Китая.