Росіянина Віктора Бута хочуть таємно обміняти на зірку баскетболу, якій у РФ загрожує 10 років за канабіс

США запропонували обміняти засудженого на 25 років за торгівлю зброєю Віктора Бута на баскетболістку Бріттні Грінер та підозрюваного у шпигунстві Пола Вілана.

Після кількох місяців внутрішніх обговорень адміністрація Байдена запропонувала Кремлю обміняти громадянина РФ Віктора Бута, який відбуває 25-річний термін в американській в'язниці за контрабанду зброї, на двох американців — баскетболістку Бріттні Грінер і Пола Вілана, який у РФ відбуває 16-річний термін за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

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Держсекретар Ентоні Блінкен оголосив напередодні, що США кілька тижнів тому направили Москві пропозицію щодо Вілана та Грінер, яких у США вважають неправомірно затриманими.

В обговоренні цього питання безпосередньо бере участь президент Джо Байден. Але ім'я росіянина Віктора Бута, засудженого у США за торгівлю зброєю, прямо не називається.

За словами високопоставленого американського чиновника з адміністрації президента США, Москва не відповіла на таку пропозицію у червні, бо "для танго потрібні двоє".

Родичі Пола Вілана, який з 2018 року затриманий у Росії за підозрою, та зірки ЖНБА Бріттні Грінер, яку росіяни затримали в лютому за підозрою у зберіганні наркотиків, закликають Білий дім домогтися їхнього звільнення, зокрема шляхом обміну полоненими, якщо це знадобиться.

Грінер визнала себе винною, заявивши, що ненавмисно ввезла канабіс до Росії. Їй загрожує 10 років ув'язнення.

Віктор Бут

Віктора Бута затримано в Бангкоку в березні 2008 року в результаті операції американських спецслужб і згодом екстрадовано до США, де його звинуватили в нелегальних постачаннях зброї до Афганістану, Анголи, Ліберії, Руанди та інших країн. Надалі суд ухвалив йому вирок у вигляді 25 років в'язниці.

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, домовленостей щодо обміну поки немає. У Кремлі також попередили, що переговори щодо можливого обміну ув'язненими зі США мають відбуватися тихо. Пєсков заявив, що зазвичай громадськість дізнається про такі новини вже після досягнення домовленостей.

Раніше Фокус повідомляв, що між Україною та РФ відбувся найбільший обмін полоненими: перших військових із "Азовсталі" вдалося повернути додому. З 95 захисників Маріуполя 43 — бійці полку "Азов".

Нагадаємо, що, на думку німецького експерта, Путін в Україні діє безцільно і ситуативно. Він ставив собі завдання модернізувати РФ, але через війну в Україні країна перетворюється на сировинний придаток Китаю.