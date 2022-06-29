Первых защитников "Азовстали" вернули домой: Украина провела самый большой обмен пленными

По информации разведчиков, домой вернулись 95 защитников завода в Мариуполе, из которых 43 — военнослужащие полка "Азов". Также удалось освободить бойцов Нацгвардии, пехоты, пограничников, ТрО, ВСУ и одного полицейского.

Состоялся самый большой обмен военнопленными с начала масштабного вторжения российских войск в Украину. По данным Координационного штаба по работе с военнопленными, по итогам обмена из плена вернулись 144 защитника Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

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Большая часть освобожденных пленных — это военнослужащие, находившиеся на "Азовстали". Их 95, а 43 из них военнослужащие полка "Азов".

Всего домой вернулись:

59 бойцов Нацгвардии;

30 морских пехотинцев;

28 военнослужащих ВСУ;

17 пограничников Государственной пограничной службы Украины;

9 бойцов ТрО;

1 сотрудник полиции.

Из общего количество освобожденных пленных, 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из вернувшихся из плена — 65 лет, младшему – 19.

У большей части освобожденных украинцев тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, повреждения от взрывов, ожоги, переломы и ампутированные конечности.

Всем военным оказывается неотложная медицинская и психологическая поддержка.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский отметил героизм пилотов, которые доставляли продукты на "Азовсталь". 90% из них обратно не возвращались. Пилоты рисковали своей жизнью и на протяжении недель снабжали бойцов, находившихся на "Азовстали", а также вывозили раненых. При этом пилоты понимали, что могут и не вернуться.

Напомним, что оккупанты в Мариуполе заявляли, что уничтоженный завод "Азовсталь", где находились защитники ВСУ, восстанавливать не будут, а на его месте построят парк или новые дома. Как бы ни было, металлургическим комбинатом в прежнем виде он уже не будет.