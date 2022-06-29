Захисників "Азовсталі" повернули додому: Україна провела найбільший обмін полоненими

За інформацією розвідників, додому повернулися 95 захисників заводу в Маріуполі. Також вдалося звільнити бійців Нацгвардії, піхоти, прикордонників, ТрО, ЗСУ й одного поліцейського.

Відбувся найбільший обмін військовополоненими від початку масштабного вторгнення російських військ в Україну. За даними Координаційного штабу з роботи з військовополоненими, за підсумками обміну з полону повернулися 144 захисники України. Про це повідомляється в Telegram-каналі штабу.

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Більшість звільнених полонених — це військовослужбовці, які перебували на "Азовсталі". Їх 95, а 43 з них військовослужбовці полку "Азов".

Усього додому повернулися:

59 бійців Нацгвардії;

30 морських піхотинців;

28 військовослужбовців ЗСУ;

17 прикордонників Державної прикордонної служби України;

9 бійців ТрО;

1 співробітник поліції.

Із загальної кількості звільнених полонених, 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому з тих, хто повернувся з полону, — 65 років, молодшому — 19.

Більшість звільнених українців мають тяжкі пошкодження: вогнепальні та осколкові поранення, пошкодження від вибухів, опіки, переломи й ампутовані кінцівки.

Усім військовим надається невідкладна медична та психологічна підтримка.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський наголосив на героїзмі пілотів, які доставляли продукти на "Азовсталь". 90% із них назад не поверталися. Пілоти ризикували своїм життям і протягом тижнів постачали бійцям, які перебували на "Азовсталі", а також вивозили поранених. Водночас пілоти розуміли, що можуть не повернутися.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі заявляли, що знищений завод "Азовсталь", де знаходилися захисники ЗСУ, відновлювати не будуть, а на його місці збудують парк чи нові будинки. Як би не було, металургійним комбінатом у колишньому вигляді він уже не буде.