Звинувачують у контрабанді наркотиків: у РФ вимагають майже 10 років в'язниці для спортсменки зі США

Баскетболістку Бріттні Грайнер затримали у московському аеропорту в лютому. У її картриджі до вейпу виявили 0,7 г гашишної олії. Раніше повідомлялося, що американку можуть обміняти на "збройового барона" Віктора Бута.

Прокурор у РФ запросив 9,5 роки колонії та штраф у мільйон рублів для американської баскетболістки Бріттні Грайнер, яку затримали з гашишною олією в московському аеропорту Шереметьєво. Про це пише російське агентство "РІА Новини".

"Шляхом часткового додавання остаточно прошу призначити дев'ять років шість місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму зі штрафом в 1 мільйон рублів", — цитує агентство прокурора з Хімкінського суду, де відбуваються слухання.

Як уточнює ЗМІ країни-агресора, Грайнер визнала свою провину в суді, але наголосила, що в неї не було злого наміру вчиняти злочин, а сумку "збирала похапцем".

Суд також встановив, що марихуану їй виписав лікар як знеболювальне через побічні дії пігулок.

Історія Бріттні Грайнер: затримали за 0,7 г гашишної олії

Бріттні Грайнер затримали 17 лютого в аеропорту Шереметьєво у Москві. У її ручній поклажі виявили вейп (електронну сигарету), у картриджі до якого було 0,7 грама гашишної олії. Вона легальна в багатьох американських штатах, але заборонена в Росії.

У РФ громадянка США приїхала, оскільки брала участь у іграх російської прем'єр-ліги в складі команди єкатеринбурзького клубу.

[ + – ] Бріттні Грайнер

Суд над громадянкою США та дворазовою чемпіонкою Олімпійських ігор розпочався 1 липня. Її судять за статтею 229.1 КК РФ (контрабанда наркотиків), покарання за якою передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

4 липня Грайнер звернулася із проханням про допомогу до президента США Джо Байдена.

Обмін Грайнер на російського торговця зброєю Бута

Минулого тижня Білий дім і Держдепартамент США розповіли, що зробили російській стороні "предметну та змістовну пропозицію" про обмін спортсменки, а також підозрюваного в шпигунстві Пола Вілана. Щоправда, американські політики не уточнили, на кого саме хочуть обміняти своїх громадян.

Однак CNN, зі свого боку, з посиланням на високопоставлені джерела повідомило, що адміністрація Джо Байдена виступила з пропозицією обміняти їх на відомого російського торговця зброєю Віктора Бута, засудженого в США на 25 років. В американських ЗМІ Бута прозвали "торгівцем смертю".

[ + – ] Віктор Бут

Його діяльність стала джерелом натхнення для фільму 2005 року "Збройовий барон" (Lord of War), у якому головну роль зіграв Ніколас Кейдж.

У російському МЗС повідомили, що переговори щодо обміну ув'язненими між Росією та США ведуться, але конкретного результату щодо обміну Бута на Грайнер і Вілана немає.

"Питання взаємного обміну російських і американських громадян, які перебувають у місцях ув'язнення на території двох країн, свого часу обговорювалися президентами Росії та США. Ними були надані доручення відповідним уповноваженим структурам здійснювати переговори. Вони ведуться компетентними відомствами. Конкретного результату поки що не досягнуто", — прокоментувала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, Віктора Бута засудили в США на 25 років у квітні 2012 року. Суд визнав його винним у спробі продати колумбійському терористичному угрупованню FARC партію зброї, яка могла б, за версією звинувачення, бути використана для вбивства американських військових.

У вересні 2019 року дружині Віктора Бута дозволили побачення з ним у в'язниці вперше за 7 років.