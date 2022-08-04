В РФ баскетболістку Бріттні Грінер засудили до 9 років ув'язнення (фото)

Суд також зобов'язав баскетболістку УГМК Єкатеринбург виплатити штраф у розмірі 1 млн рублів. За словами дворазової олімпійської чемпіонки, вона сподівається, що її життя не закінчиться у російській в'язниці.

У четвер, 4 серпня, суддя Хімкінського суду Анна Сотнікова винесла вердикт у справі американській баскетболістці Бріттні Грінер, засудивши її до 9 років ув'язнення та 1 млн рублів штрафу ($16 400). Її визнали винною у контрабанді наркотиків. Про це повідомляє CNN.

Суд вирішив, що дії в яких звинувачували громадянку США, були навмисними, натомість було взято до уваги її часткове визнання вини, жаль, стан здоров'я та благодійну діяльність.

Грінер визнала свою провину, заявивши, що ненавмисно ввезла канабіс в РФ. Її адвокати заявили, що так вона намагалася отримати поблажливість. Прокурор на суді у цій справі вимагав дев'ять з половиною років ув'язнення та 1 млн рублів штрафу.

"Я ніколи не мала наміру нікому нашкодити, ніколи не хотіла нашкодити російському населенню, ніколи не намагалася порушити законодавство Росії", — заявила Грінер на засіданні Хімкінського суду, додавши, що сподівається, що її життя не закінчиться у російській в'язниці.

Адвокати спортсменки планують оскаржити вердикт.

[ + – ] Бріттні Грінер у російському суді

Хто така Бріттні Грінер?

31-річну баскетболістку клубу УГМК Єкатеринбург, володарку двох золотих олімпійських медалей Бріттні Грінер російська влада затримала у лютому цього року в аеропорту Шереметьєво. Звинувачували її в контрабанді наркотиків через те, що в багажі, імовірно, було знайдено вейп із гашишним маслом, вміст гашишу було менше грама. За словами Грінер, вона не усвідомлювала того, що картриджі для вейпу знаходилися в сумці, оскільки пакувала багаж у стані стресу.

[ + – ] Бріттні Грінер визнали винною у контрабанді наркотиків

Адвокати пояснили, що якщо Грінер і приймала медичну марихуану, то це робилося в США, штат Арізона, де це не вважається порушенням закону. Препарат було виписано лікарями для лікування спортивних травм.

Нагадаємо, що майже 10 років в'язниці загрожують баскетболістці зі США, яка захищає кольори російської команди.

Раніше Фокус повідомляв, що "торговця смертю" Віктора Бута хочуть таємно обміняти на зірку баскетболу зі США. До списку на обмін могли додати підозрюваного у шпигунстві Пола Вілана.