Засуджену у РФ баскетболістку зі США Грінер обміняли на торговця зброєю Бута

Перед процедурою обміну і спортсменку, і росіянина помилували. Це означає, що після повернення на батьківщини їм не доведеться відбувати покарання.

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Баскетболістку збірної США Бріттні Грінер, засуджену в Росії на дев'ять років в'язниці, обміняли на росіянина Віктора Бута, якого обвинувачують у торгівлі зброєю. Про це повідомляє CNN.

Грінер обміняли на Віктора Бута — росіянина, який відбував покарання в США за торгівлю зброєю. Перед процедурою обміну і Грінер (її у РФ звинуватили в контрабанді наркотиків — ред.) і Бута помилували. Це означає, що вони не повинні відбувати частину покарання у себе на батьківщині.

У Міністерстві закордонних справ РФ зазначили, що процедура обміну росіянина Віктора Бута на громадянку США Бріттні Грінер успішно завершилася в аеропорту Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів та емірату Абу-Дабі, — ред.).

У відомстві також поскаржилися, що офіційний Вашингтон категорично відмовлявся від діалогу щодо включення росіянина Віктора Бута до схеми обміну, але РФ продовжувала цю роботу.

[ + – ] Віктора Бута обміняли на американську баскетболістку Фото: AP News

Зі свого боку, президент США Джо Байден заявив, що США вели напружені переговори з РФ про обмін. Одразу після обміну американський лідер поговорив через телефон зі звільненою у РФ Грінер, вона знаходиться в літаку на шляху у США.

[ + – ] Баскетболістка зі США, яка мала відбувати покарання у РФ, повертається на батьківщину Фото: ТАСС

Росіянин Віктор Бут зараз теж знаходиться в літаку на шляху у РФ і найближчим часом опиниться на території країни.

До речі, обмін ув'язненими між РФ та США не поширювався на засудженого за шпигунство Пола Вілана, повідомляють у CNN. Його затримали на території РФ ще 2018 року. Брат Вілана заявив, що влада США заздалегідь повідомила сім'ю про те, що не включать його до списку на обмін.

Нагадаємо, у серпні американську баскетболістку Брітні Грінер засудили до 9 років ув'язнення у РФ. Її визнали винною у контрабанді наркотиків.

Фокус також писав, що Віктора Бута було затримано в Бангкоку в березні 2008 року в результаті операції американських спецслужб і згодом екстрадовано до США, де його звинуватили в нелегальних постачаннях зброї до Афганістану, Анголи, Ліберії, Руанди та інших країн. Надалі суд ухвалив йому вирок у вигляді 25 років в'язниці.