Засуджену у РФ баскетболістку зі США Грінер обміняли на торговця зброєю Бута
Перед процедурою обміну і спортсменку, і росіянина помилували. Це означає, що після повернення на батьківщини їм не доведеться відбувати покарання.
Баскетболістку збірної США Бріттні Грінер, засуджену в Росії на дев'ять років в'язниці, обміняли на росіянина Віктора Бута, якого обвинувачують у торгівлі зброєю. Про це повідомляє CNN.
Грінер обміняли на Віктора Бута — росіянина, який відбував покарання в США за торгівлю зброєю. Перед процедурою обміну і Грінер (її у РФ звинуватили в контрабанді наркотиків — ред.) і Бута помилували. Це означає, що вони не повинні відбувати частину покарання у себе на батьківщині.
У Міністерстві закордонних справ РФ зазначили, що процедура обміну росіянина Віктора Бута на громадянку США Бріттні Грінер успішно завершилася в аеропорту Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів та емірату Абу-Дабі, — ред.).
У відомстві також поскаржилися, що офіційний Вашингтон категорично відмовлявся від діалогу щодо включення росіянина Віктора Бута до схеми обміну, але РФ продовжувала цю роботу.
Зі свого боку, президент США Джо Байден заявив, що США вели напружені переговори з РФ про обмін. Одразу після обміну американський лідер поговорив через телефон зі звільненою у РФ Грінер, вона знаходиться в літаку на шляху у США.
Росіянин Віктор Бут зараз теж знаходиться в літаку на шляху у РФ і найближчим часом опиниться на території країни.
До речі, обмін ув'язненими між РФ та США не поширювався на засудженого за шпигунство Пола Вілана, повідомляють у CNN. Його затримали на території РФ ще 2018 року. Брат Вілана заявив, що влада США заздалегідь повідомила сім'ю про те, що не включать його до списку на обмін.
Нагадаємо, у серпні американську баскетболістку Брітні Грінер засудили до 9 років ув'язнення у РФ. Її визнали винною у контрабанді наркотиків.
Фокус також писав, що Віктора Бута було затримано в Бангкоку в березні 2008 року в результаті операції американських спецслужб і згодом екстрадовано до США, де його звинуватили в нелегальних постачаннях зброї до Афганістану, Анголи, Ліберії, Руанди та інших країн. Надалі суд ухвалив йому вирок у вигляді 25 років в'язниці.