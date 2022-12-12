Из тюрьмы в политику: освобожденный Виктор Бут вступил в партию ЛДПР

В Кремле сдержано отнеслись к решению Бута стать членом ультраправой ЛДПР. Но ближайший соратник Путина Евгений Пригожин сказал, что Бут — "образец твердости", который будет хорош во главе любой политсилы.

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Освобожденный на днях из американской тюрьмы гражданин РФ Виктор Бут, которого обвиняли в торговле оружием и сотрудничестве с колумбийскими террористами, по возвращении в Россию решил пойти в большую политику. Сегодня, 12 декабря, Бут вступил в ультранационалистическую партию ЛДПР, сообщил лидер политсилы Леонид Слуцкий.

"Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слете, посвященном 33-летию партии", — написал политик в Telegram.

Реакция Кремля

Видные российские деятели, близкие к Кремлю, приветствовали вступление Бута в ЛДПР. В частности российский олигарх и близкий соратник Владимира Путина, стоящий за группой наемников "Вагнера", Евгений Пригожин положительно высказался о решении Бута вступить в партию.

"Виктор Бут — это не личность, это образец твердости безусловно, будет хорош во главе любой существующей партии и любого движения", — сказал Пригожина.

В своих комментариях относительно решения Бута, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был весьма сдержан. По его словам, политические предпочтения Виктора Бута не является вопросом Кремля, поэтому решение вступить в ЛДПР — это его личное дело.

"Это его личный выбор. Если он видит для себя такие партийные перспективы, слава Богу. Это в данном случае его личное дело", — сказал спикер Кремля.

Мнения российских политологов

Политолог Алена Август в интервью изданию "Взгляд" рассказала, что Буту после его освобождения необходимо заново строить свой имидж. В свою очередь ЛДПР после смерти Владимира Жириновского, много лет руководившего партией, находится в поисках своей новой стратегии и новых героев. Поэтому нынешний председатель Леонид Слуцкий, решая эти задачи, обращается к таким персонам как Виктор Бут. И хотя Слуцкому иногда отказывают, Бут, очевидно, согласился из благодарности, поскольку Слуцкий, как председатель комитета Госдумы по международным делам, возможно чем-то ему помогал.

"Безусловно, Бут понимает, что ему сейчас нужно заново строить свой имидж после стольких лет отсутствия. Кроме того, его образ в целом сегодня довольно неоднозначно воспринимается, — отметила Август.

Комментарии западных СМИ

Обозреватели The Guardian пишут, что решение Бута получить партбилет ультраправой ЛДПР неслучайно, поскольку политсила часто служила неким трамплином для сомнительных личностей в российской политике. В качестве примера упоминается бывший агент КГБ Андрей Луговой, обвиняемый в Великобритании в убийстве российского диссидента Александра Литвиненко, который в в 2007 году получил от партии место в Госдуме РФ.

Вместе с тем сам Бут, освобождение которого было представлено Москвой как крупная пиар-победа, в понедельник заявил российским СМИ, что не планирует в ближайшее время участвовать в каких-либо выборах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, комментируя 9 декабря обмен Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, заявил, что в переговорном процессе участвовали спецслужбы двух стран, контакты между которыми не прекращаются. Следовательно, новые обмены также возможны, отметил Путин.