По словам президента страны-агрессора, с российской стороны об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута договаривалась ФСБ. И контакты продолжатся.

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Российский президент Владимир Путин рассказал об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута. Путин заявил, что контакты Центрального разведывательного управления США и Службы внешней разведки были инициированы президентом США Джо Байденом, и что в будущем такая работа будет продолжена. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, переговоры российских и американских разведведомств были инициированы США. Такое предложение последовало от Байдена — и представители Кремля согласились.

"Эту тему у нас вела ФСБ. Федеральная служба безопасности договаривалась изначально, — заявил Путин. — Вот, достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали. Контакты продолжаются, они, собственно говоря, по линии спецслужб никогда и не прекращались".

Российский политик также заявил, что возможны и последующие обмены.

"Все возможно, это результат переговоров и поисков компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены", — заявил российский политик.

Он также назвал специфическим вопрос о том, можно ли считать эти договоренности прологом к дальнейшим переговорам, но все же признал, что они создают "определенную атмосферу".

Напомним, что суд в Москве приговорил экс-депутата Илью Яшина к 8,5 годам тюремного заключения за видео о Буче. Представителя российской оппозиции признали виновным в "распространении фейков" о деятельности российских войск. Однако, Яшин намекнул, что кремлевский режим падет раньше, сказав, что судьи излишне "оптимистично оценивают перспективы Путина".

Ранее Фокус сообщал, что главарь донбасских боевиков Игорь Гиркин заявил, что текущая военная стратегия ВС РФ ведет к свержению Владимира Путина и распаду РФ.