Московский суд приговорил экс-депутата Яшина к 8,5 годам тюрьмы за видео о Буче

Оппозиционного российского политика признали виновным в "распространении фейков" о ВС РФ. Сам Яшин заявил, что судьи слишком "оптимистично оценивают перспективы Путина", намекая на то, что режим главы Кремля падет раньше.

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Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата и оппозиционного российского политика Илью Яшина виновным в "распространении фейков" о ВС РФ из-за его стрима о массовых убийствах россиянами жителей Бучи. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сам Яшин написал у себя в Facebook.

"Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд — слишком оптимистично", — прокомментировал политик свой приговор.

Как сообщало издание "Медиазона", прокурор Сергей Белов запрашивал для обвиняемого 9 лет лишения свободы. Предел наказания по этой статье составляет 10 лет.

По окончании озвученного срока Яшину в течение четырех лет будет запрещено пользоваться интернетом, говорится в решении суда.

Судья Оксана Горюнова посчитала вину оппозиционного политика полностью доказанной. Суд постановил, что Яшин действительно распространял "заведомо ложную информацию" о российской армии по "мотивам политической ненависти". Речь идет о прямом эфире Яшина 7 апреля на его YouTube-канале, во время которого политик рассказывал о военных преступлениях россиян во время оккупации Киевской области.

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Уголовное дело против оппозиционера возбудили 12 июля.

"У нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение "врага народа" в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времен холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор", — подчеркнул Яшин в своем сообщении.

Напомним, до своего ареста Илья Яшин стал одним из немногих оппозиционных российских политиков, кто открыто занял антивоенную позицию и публично призывал остановить войну против Украины. При этом оппозиционер не выехал из России.