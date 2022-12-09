Московський суд засудив ексдепутата Яшина до 8,5 років ув'язнення за відео про Бучу

Опозиційного російського політика визнали винним у "розповсюдженні фейків" про ЗС РФ. Сам Яшин заявив, що судді надто "оптимістично оцінюють перспективи Путіна", натякаючи на те, що режим глави Кремля впаде раніше.

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Міщанський суд Москви визнав колишнього муніципального депутата та опозиційного російського політика Іллю Яшина винним у "розповсюдженні фейків" про ЗС РФ через його транслацію про масові вбивства росіянами мешканців Бучі. Його засудили до 8,5 років позбавлення волі у колонії загального режиму. Про це сам Яшин написав у себе у Facebook.

"Отже, суд засудив мене до 8 років і 6 місяців колонії. Що ж, автори вироку оптимістично оцінюють перспективи Путіна. На мій погляд, занадто оптимістично", — прокоментував політик свій вирок.

Як повідомляло видання "Медіазону", прокурор Сергій Бєлов запитував для обвинуваченого 9 років позбавлення волі. Межа покарання за цією статтею становить 10 років.

Після закінчення озвученого терміну Яшину протягом чотирьох років буде заборонено користуватися інтернетом, йдеться у рішенні суду.

Суддя Оксана Горюнова визнала провину опозиційного політика повністю доведеною. Суд ухвалив, що Яшин справді поширював "відомо неправдиву інформацію" про російську армію щодо "мотивів політичної ненависті". Йдеться про прямий ефір Яшина 7 квітня на його YouTube-каналі, під час якого політик розповідав про воєнні злочини росіян під час окупації Київської області.

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Кримінальну справу проти опозиціонера порушили 12 липня.

"У нас немає приводу для смутку, тому що ми з вами виграли цей суд, друзі. Процес замислювався як викриття "ворога народу" в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Ми говорили правду про воєнні злочини і закликали зупинити кровопролиття. А в відповідь чули мішанину з гасел часів холодної війни, яку плутано озвучував прокурор", — підкреслив Яшин у своєму повідомленні.

Нагадаємо, до свого арешту Ілля Яшин став одним із небагатьох опозиційних російських політиків, хто відкрито зайняв антивоєнну позицію та публічно закликав зупинити війну проти України. Водночас опозиціонер не виїхав із Росії.