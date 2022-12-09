Байден ініціював контакти спецслужб США та РФ, — Путін (відео)

За словами президента країни-агресора, з російської сторони про обмін баскетболістки Бріттні Грайнер на російського торговця зброєю Віктора Бута домовлялася ФСБ. І контакти продовжаться.

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Російський президент Володимир Путін розповів про обмін американської баскетболістки Бріттні Грайнер на російського торговця зброєю Віктора Бута. Путін заявив, що контакти Центрального розвідувального управління США та Служби зовнішньої розвідки були ініційовані президентом США Джо Байденом, і що в майбутньому таку роботу буде продовжено. Про це повідомляє ТАСС.

За словами Путіна, переговори російських та американських розвідомств були ініційовані США. Така пропозиція була від Байдена — і представники Кремля погодилися.

"Цю тему у нас вела ФСБ. Федеральна служба безпеки домовлялася спочатку, — заявив Путін. — Ось, досягла таких результатів, про які ви зараз дізналися. Контакти продовжуються, вони, власне, по лінії спецслужб ніколи і не припинялися".

Російський політик також заявив, що можливі наступні обміни.

"Все можливо, це результат переговорів та пошуків компромісів. У цьому випадку компроміси було знайдено", — заявив російський політик.

Він також назвав специфічним питання про те, чи можна вважати ці домовленості прологом до подальших переговорів, але все ж таки визнав, що вони створюють "певну атмосферу".

Нагадаємо, що суд у Москві засудив ексдепутата Іллю Яшина до 8,5 років ув'язнення за відео про Бучу. Представника російської опозиції визнали винним у "розповсюдженні фейків" про діяльність російських військ. Однак Яшин натякнув, що кремлівський режим впаде раніше, сказавши, що судді зайве "оптимістично оцінюють перспективи Путіна".

Раніше Фокус повідомляв, що ватажок донбаських бойовиків Ігор Гіркін заявив, що поточна воєнна стратегія ЗС РФ веде до повалення Володимира Путіна та розпаду РФ.