Із в'язниці в політику: звільнений Віктор Бут вступив у партію ЛДПР

У Кремлі стримано поставилися до рішення Бута стати членом ультраправої ЛДПР. Але найближчий соратник Путіна Євген Пригожин сказав, що Бут — "зразок твердості", який буде вдалим на чолі будь-якої політсили.

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Звільнений днями з американської в'язниці громадянин РФ Віктор Бут, якого звинувачували в торгівлі зброєю та співпраці з колумбійськими терористами, після повернення в Росію вирішив піти у велику політику. Сьогодні, 12 грудня, Бут вступив в ультранаціоналістичну партію ЛДПР, повідомив лідер політсили Леонід Слуцький.

"Партквиток ЛДПР особисто вручив сьогодні Віктору Анатолійовичу Буту на Зльоті, присвяченому 33-річчю партії", — написав політик у Telegram.

Реакція Кремля

Видатні російські діячі, близькі до Кремля, вітали вступ Бута у ЛДПР. Зокрема, російський олігарх і близький соратник Володимира Путіна, який стоїть за групою найманців "Вагнера", Євген Пригожин позитивно висловився про рішення Бута вступити в партію.

"Віктор Бут — це не особистість, це зразок твердості безумовно, буде вдалий на чолі будь-якої активної партії та будь-якого руху", — сказав Пригожин.

У своїх коментарях щодо рішення Бута прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков був дуже стриманий. За його словами, політичні переваги Віктора Бута не є питанням Кремля, тому рішення вступити в ЛДПР — це його особиста справа.

"Це його особистий вибір. Якщо він бачить для себе такі партійні перспективи, дякувати Богу. Це в цьому випадку його особиста справа", — сказав речник Кремля.

Думки російських політологів

Політологиня Олена Август в інтерв'ю виданню "Погляд" розповіла, що Буту після його звільнення необхідно наново будувати свій імідж. Зі свого боку, ЛДПР після смерті Володимира Жириновського, який багато років керував партією, перебуває в пошуках своєї нової стратегії та нових героїв. Тому нинішній голова Леонід Слуцький, вирішуючи ці завдання, звертається до таких осіб як Віктор Бут. І хоча Слуцькому іноді відмовляють, Бут, очевидно, погодився з подяки, оскільки Слуцький як голова комітету Держдуми з міжнародних справ, можливо, чимось йому допомагав.

"Безумовно, Бут розуміє, що йому зараз потрібно наново будувати свій імідж після стільки років відсутності. Крім того, його образ загалом сьогодні досить неоднозначно сприймається", — зазначила Август.

Коментарі західних ЗМІ

Оглядачі The Guardian пишуть, що рішення Бута отримати партквиток ультраправої ЛДПР невипадкове, оскільки політсила часто слугувала трампліном для сумнівних особистостей у російській політиці. Як приклад згадується колишній агент КДБ Андрій Луговий, обвинувачений у Великій Британії в убивстві російського дисидента Олександра Литвиненка, який у 2007 році отримав від партії місце в Держдумі РФ.

Водночас сам Бут, визволення якого було представлене Москвою як велика піар-перемога, у понеділок заявив російським ЗМІ, що не планує найближчим часом брати участь у будь-яких виборах.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, коментуючи 9 грудня обмін Віктора Бута на американку Брітні Грайнер, заявив, що в переговорному процесі брали участь спецслужби двох країн, контакти між якими не припиняються. Відтак нові обміни також можливі, зазначив Путін.