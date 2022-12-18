Обміняний у США "збройовий барон" Бут мало не потрапив під обстріл на Донбасі

Лідер російської фракції ЛДПР Леонід Слуцький та Віктор Бут, який вступив у партію, відкрили партійне відділення в окупованому Луганську.

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Маршрут делегації членів російської ЛДПР до окупованого Луганська, до якої увійшов Віктор Бут, який нещодавно повернувся з американської в'язниці, відомий як "збройовий барон", кілька разів доводилося міняти через прицільний вогонь високоточної зброї. Про це заявив лідер ЛДПР Леонід Слуцький, передає агентство "РИА" Новости".

Як підкреслив Слуцький, йому разом із Бутом все ж таки вдалося дістатися до захопленого росіянами обласного центру.

"Вже в день виїзду нам двічі довелося змінювати маршрут через те, що поблизу працювала високоточна зброя. Але це не могло скасувати наш візит до Луганська, тому що точку неповернення пройдено", — прокоментував Слуцький.

У Луганську члени делегації за участю Бута, який став членом партії, відкрили "регіональне" відділення ЛДПР.

На установчі збори партії окрім Слуцького та Бута приїхали депутати Держдуми та сенатори, члени партії з Ростова, а також окупованих Криму та Донецька.

Нагадаємо, 8 грудня баскетболістку збірної США Бріттні Грайнер, засуджену в Росії на дев'ять років ув'язнення за "контрабанду наркотиків", обміняли на засудженого за торгівлю зброєю росіянина Віктора Бута. Процедура обміну завершилася в аеропорту Абу-Дабі.

Після свого звільнення Бут вступив у партію ЛДПР.