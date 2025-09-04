"Не любив захід України": відомий комік шокував, як його батько підтримує росіян

Український комік Даніл Повар розповів про позицію батька, який у війні підтримує російську сторону. Блогер пригадує, що чоловік перебував під впливом ворожої пропаганди давно.

Related video

Повар, який родом з окупованої росіянами Каховки, не спілкується з рідною людиною. В інтерв'ю Славі Дьоміну він сказав, що вирішив обірвати стосунки, адже не було сенсу щось доводити батькові.

Даніл Повар розказав про свою родину

Повар каже, що в його тата така позиція, ймовірно, через те, що він народився в Росії і прожив там більшу частину життя.

"Воно просто поставило крапку в спілкуванні, тому що там немає вже сенсу. Він народився там, виріс там, сформувався там. Він прожив більшу частину життя там. Він вчився в Херсоні, це теж російськомовне місто. Він не любив захід України, Майдан не підтримував, дивився Путіна. Він дорослий, дуже впертий і він мене вважає неправим, що це я помиляюся", — зізнався комік.

Тим часом мама Повара виїхала з окупації та живе разом із сином у столиці. Також у Києві й рідна сестра Даніла. Їхня квартира в окупованій росіянами Каховці наразі пустує.

"Все добре, стоїть. Ну, не забрали. Там зараз ніхто не купить. І якщо ти продаси, то ти наче надію вбиваєш, що ти повернешся. А надія — це останнє, що є. І це не вигідно просто продати", — каже Повар.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Комік Антон Лірник дав перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення. Він детально розповів про свій виїзд із РФ у 2022 році.

Конфліктні стосунки між коміком Кирилом Ганіним та гумористкою Анастасією Ткаченко не награні та не є частиною шоу.

Крім того, Ольга Сумська зізналася, як постраждала її карʼєра через доньку, яка живе в Росії.