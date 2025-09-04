"Мене в Україні ніхто не чекає": комік Лірник, який живе за кордоном, несподівано заговорив

Український комік Антон Лірник дав перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення. Гуморист розповів про втечу з РФ у 2022 році та пояснив, чому досі не повертається в Україну.

Шоумен зізнався, що був здивований рішенням російської влади включити його до списку "іноагентів". За його словами, з Росією його вже давно нічого не пов’язує. Детальніше про все це він висловився у великому інтерв'ю для YouTube-каналу "Говорящие головы".

"Який сенс? У мене там немає ні майна, ні родичів, нічого. Думаю, цей статус більше про те, щоб налякати мою аудиторію, ніж про мене особисто. Наприклад, у мене сьогодні вистава в Ризі. Люди подумають: він же іноагент, раптом якось "прилетить". Краще не підемо. Це і є мета", — твердо переконаний він.

Втеча з Москви

Лірник вперше детально розповів про свій виїзд із РФ після початку вторгнення. 24 лютого 2022 року він був у Москві, але невдовзі переїхав до Туреччини з острахом, що його можуть затримати на кордоні.

"Ми принципово вирішили виїхати: ми українці, йде війна. Боялися навіть банальних формальностей, що нас зупинять на паспортному контролі чи почнуть допитувати. Це було найстрашніше", — пригадує він.

Комік зізнався, що досі відчуває провину за свою позицію у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу.

"Я не зрозумів тоді всього масштабу трагедії. Багато хто не зрозумів. Це моя вина — треба було більше робити для повернення Криму та Донбасу, треба було голосніше про це говорити", — додав він.

Втратив усе

Після початку вторгнення він опинився "між двох світів" і фактично втратив зв'язок і з Україною, і з Росією: "Я розумів, що в Україні мене не чекають — мене вважають проросійським. Але й у Росії залишатися не міг. У результаті я втратив усе".

Антон Лірник виїхав за кордон після початку великої війни Фото: Facebook

Попри це, гуморист заявив, що готовий виступати в Україні виключно українською мовою, але для повернення потрібна серйозна адаптація й зміна ставлення публіки. "Якщо буде перемир’я чи мирна угода, тоді можна говорити про концерти. Поки що — зарано", — підсумував він.

Хто такий Антон Лірник?

Антон Лірник народився в Кропивницькому. Переїхав до Києва, де працював на радіо та телебаченні. Став відомим як учасник команди КВК "Аляска" та співтворець проєкту "Дует імені Чехова" разом з Андрієм Молочним. Пізніше артисти стали резидентами московського Comedy Club.

У 2015 році Лірник був у складі журі на "Лізі сміху", але зберігав зв'язки з Росією: працював продюсером на телеканалі СТС.

