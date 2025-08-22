Легендарний гуморист Олег Філімонов розказав, як його "кинули" на гроші

Одеський гуморист зізнався, що заробив чимало грошей, займаючись бізнесом в 90-х роках. Однак працювати тоді було дуже непросто через невизначену економічну ситуацію в країні.

Олег Філімонов відверто розповів про свої заробітки в інтерв'ю на YouTube-каналі українського ведучого Слави Дьоміна. Як виявилось, уже тоді він був доларовим мільйонером.

"У мене були партнери. Вони взагалі мене кинули, я не хотів з ними більше працювати, тому що вони були напівкримінальні. Я цього не знав, бо вони в Києві, а я тут, в Одесі. Увесь бізнес вели тільки дві людини — я і бухгалтер. Коли зробили першу таку комерційну угоду, то я заробив один мільйон доларів. Ну, це ділилось на чотирьох партнерів — по 250 тисяч доларів кожному. Було відчуття, що ти багато чого можеш. Це був 1991 рік. Тоді 250 тисяч було як 2,5 мільйона зараз", — розповідає шоумен.

Слава Дьомін уточнив, чим саме він займався у той час.

"Це був магазин платівок. Не один був, а ціла мережа… Як тільки почалось піратство ми цей бізнес залишили. Це була моя принципова позиція", — заявив колишній гуморист.

Олег Філімонов відверто розповів про свої заробітки Фото: Facebook

Він зауважив, що гроші дають багато можливостей. Зараз у нього є будинок біля моря з садом, два автомобілі, один з яких належить дружині.

Хто такий Олег Філімонов

Олег Філімонов народився 26 лютого 1952 року у Миколаєві. Був учасником команди КВК "Одеські джентльмени", вів програми "Джентльмен-шоу", "Філімонов та компанія", "Камера сміху". 2020 року одержав звання народного артиста України. Філімонов має двох доньок — Вікторію (від першого шлюбу), яка проживає в США, та Карину — від другого шлюбу.

