"Це колись тато був зіркою": відомий актор вразив розміром своєї пенсії

Український актор Олексій Горбунов зізнався, що змушений шукати підробіток, адже отримує малу пенсію у свої 63 роки.

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Про це пише ТСН.

Горбунов, який напередодні провів творчий вечір у столиці, більшу частину свого життя займається акторством. Втім, це не допомогло йому отримати високу пенсію, тому наразі Олексій опановує нові знання.

"Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але в свої 63 роки я став займатися стендапом. І скоро ще буду виходити з молодими в Twitch (платформа для онлайн-трансляцій, – Ред.). Тому що пенсії немає, кіна – майже теж, а треба ж якось жити", — зізнався актор.

Ба більше, Горбунов прямо каже своїм дітям про фінансові труднощі.

"Я дітям своїм кажу, що зараз складні часи і треба готуватися до всього. Це колись тато був зіркою, а зараз – тато на пенсії. А пенсія у тата – 3 тисячі 400 гривень. І я сказав: "Ні-ні-ні, мені не треба. Віддайте людям, яким це більш важливо і потрібно". А я вже якось з молодими, під гітару на вулиці чи в інтернеті. До речі, для військових ми теж виступаємо, і де тільки вже не були", — сказав актор перед своїми прихильниками.

Олексій Горбунов Фото: oleksiy.gorbunov.official

Олексій Горбунов: що відомо про актора

Після школи Горбунов не одразу вступив до театрального інституту Карпенка‑Карого (у 1978‑му), оскільки не був членом комсомолу. Тоді юний актор працював у театрі імені Лесі Українки помічником монтажу та в костюмерному цеху.

1984 року Олексій закінчив Київський інститут театрального мистецтва, дебютувавши в кіно у фільмі "Вантаж без маркування". Також відомий за картинами "Графиня де Монсоро", "Курсанти", "Каменська" тощо. У 2014 році Горбунов публічно відмовився від участі в російських проєктах.

Ба більше, Олексій відомий як співак — фронтмен гурту "Грусть пилота". Наразі зірка екрану проживає в Києві і в Одесі, періодично виїжджає за кордон на свої творчі вечори чи знімання.

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