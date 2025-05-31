Відома українська акторка вперше показала свого чоловіка: що про нього відомо (фото)

Українська акторка Віталіна Біблів розсекретила персону свого чоловіка. Ним виявився Володимир Садовничий, який також повʼязаний з кіноіндустрією.

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Кадром зірка серіалу "Будиночок на щастя" поділилася в Instagram.

Виявилося, що 31 травня Володимир відзначає день народження, з чим його і привітала дружина.

"З Днем Народження, мій Янгол-Охоронець", — написала Віталіна.

На фото пара позувала на фоні моря чи океану, тримаючись за руки.

Віталіна Біблів з чоловіком Фото: vitalinabibliv/Instagram

І хоча у святковому пості Віталіна не показала обличчя чоловіка, вона позначила його сторінку, з якої можна зрозуміти, що стосункам пари вже кілька років.

У жовтні 2024 року Володимир також вітав обраницю з днем народження.

"З днем народження Найдорожча", — написав обранець акторки.

Віталіна Біблів з чоловіком Фото: vladimir_0531_/Instagram

Віталіна Біблів вийшла заміж

44-річна Віталіна Біблів наприкінці квітня заявила, що офіційно вже перебуває у шлюбі. Це сталося під час інтервʼю Маші Єфросиніній. Втім, коли саме акторка змінила статус – невідомо. Біблів лише зізналася, що це сталося під час повномасштабної війни. Більше подробиць зірка екрану не стала розголошувати.

"Сімейне – це тільки моє. Я так це все бережу! Ми зі своїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все! У нас немає секретів. І це прекрасно, коли чоловік з дружиною можуть обговорити все", — сказала Віталіна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віталіна Біблів вважає, що українські зірки, які виїхали за кордон, як, наприклад, Потап, могли б принести більше користі для країни, перебуваючи в Україні.

У 2024 році Віталіна Біблів розповіла про своїх родичів в окупації в Херсонській області.

Крім того, українська блогерка Даша Квіткова прокоментувала чутки про роман з футболістом "Динамо" Володимиром Бражком.