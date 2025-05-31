Відома українська акторка вперше показала свого чоловіка: що про нього відомо (фото)
Українська акторка Віталіна Біблів розсекретила персону свого чоловіка. Ним виявився Володимир Садовничий, який також повʼязаний з кіноіндустрією.
Кадром зірка серіалу "Будиночок на щастя" поділилася в Instagram.
Виявилося, що 31 травня Володимир відзначає день народження, з чим його і привітала дружина.
"З Днем Народження, мій Янгол-Охоронець", — написала Віталіна.
На фото пара позувала на фоні моря чи океану, тримаючись за руки.
І хоча у святковому пості Віталіна не показала обличчя чоловіка, вона позначила його сторінку, з якої можна зрозуміти, що стосункам пари вже кілька років.
У жовтні 2024 року Володимир також вітав обраницю з днем народження.
"З днем народження Найдорожча", — написав обранець акторки.
Віталіна Біблів вийшла заміж
44-річна Віталіна Біблів наприкінці квітня заявила, що офіційно вже перебуває у шлюбі. Це сталося під час інтервʼю Маші Єфросиніній. Втім, коли саме акторка змінила статус – невідомо. Біблів лише зізналася, що це сталося під час повномасштабної війни. Більше подробиць зірка екрану не стала розголошувати.
"Сімейне – це тільки моє. Я так це все бережу! Ми зі своїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все! У нас немає секретів. І це прекрасно, коли чоловік з дружиною можуть обговорити все", — сказала Віталіна.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Віталіна Біблів вважає, що українські зірки, які виїхали за кордон, як, наприклад, Потап, могли б принести більше користі для країни, перебуваючи в Україні.
- У 2024 році Віталіна Біблів розповіла про своїх родичів в окупації в Херсонській області.
Крім того, українська блогерка Даша Квіткова прокоментувала чутки про роман з футболістом "Динамо" Володимиром Бражком.