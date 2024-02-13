"Немає зв'язку майже два тижні": українська актриса розплакалася, говорячи про рідних в окупації (відео)

У селі Велика Лепетиха Херсонської області у Віталіни Біблів залишилися тітка і дядько. Є в акторки й родичі в РФ, проте з ними вона припинила спілкування.

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Українська акторка розповіла про своїх родичів в окупації в Херсонській області. Це Віталіна зробила під час розмови з Аліною Доротюк, якій дала інтерв'ю.

Її тітка і дядько проживають у селі Велика Лепетиха Херсонської області. Населений пункт розташований на лівому березі Каховського водосховища і зараз його контролюють військові ЗС РФ. В окупації рідні акторки проживають уже більше. Останнім часом Біблів навіть не може вийти на зв'язок із близькими людьми.

"У мене тітка і дядько в окупації вже понад рік. Велика Лепетиха Херсонської області. З ними немає зв'язку вже майже два тижні. Ми не знаємо, як вони та що вони", — сказала Віталіна Біблів.

При цьому вона не змогла стримати емоцій, що нахлинули, і розплакалася. Віталіна в розмові з журналісткою також згадала про родичів, які проживають у Росії. З однією з родичок вона підтримує стосунки, оскільки та виїхала з РФ. З іншими спілкування довелося припинити: українська актриса після вторгнення ЗС РФ у свою країну не вважає, що існують "хороші росіяни".

"З татовою хрещеницею ми не підтримуємо (спілкування — ред.) після того, як вона написала, що Буча — це постановка. Я зрозуміла, що не можу з нею далі вести діалог. Це як дурневі говорити, що він дурень. Я її знати не хочу", — пояснила свій вибір актриса.

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"Репресивні заходи": росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, — ЦНС

Віталіна Біблів — українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка національної премії "Золота дзиґа" (2019), Заслужена артистка України (2020). Дебютувала в кінематографі 2004 року малою роллю в серіалі "Кохання сліпе" Миколи Каптана. Особливу увагу критики звертають на фільм "Пісня пісень" режисерки Єви Нейман, де Біблія втілила єврейську матір[9]. Стрічку було визнано найкращим фільмом Європи (2012), найкращим фільмом міжнародного та внутрішнього конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю (2015). У 2009 році названа однією з 20 найкращих актрис України.

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