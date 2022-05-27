"Уцілів лише рояль". Ірина Білик розповіла про зруйнований будинок

Раніше артистка зазначала, що їй немає куди повернутися жити.

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Українська співачка Ірина Білик відверто розповіла про наслідки окупації її населеного пункту та руйнування будинку у селі Березівка Бучанського району. Артистка стала учасницею проєкту "Голоси мирних".

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Ірина Білик розповіла, що 24 лютого проснулась від криків няні свого сина, яка повідомила, що почалася війна. Одразу за кілька годин після цього співачка разом із сином виїхала з Київської області.

Згодом Ірина дізналася, що в її будинку поселилися російські військові, проте вирішила не розповідати про це публічно, адже, за словами Білик, в Україні вбивають людей та дітей, то ж це не такий страшний біль.

[ + – ] Ірина Білик відверто розповіла про наслідки руйнувань її будинку

Артистка сподівалася, що хоча би вціліють стіни, а коли побачила кадри зі звільненого будинку, просто жахнулась. Адже майже все майно було зруйноване або поламане.

"Уцілів лише рояль. Все інше зламано й зіпсовано…" — зізналася Ірина Білик.

Зокрема українська знаменитість планує після перемоги накрити стіл у відновленому будинку та запросити своїх друзів для гучного святкування.

Співачка стала амбасадором Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це унікальний онлайн-музей, який налічує понад 15 тисяч історій мирних жителів України, які стали жертвами або свідками війни з 2014 року.

Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, що їй немає куди повернутися жити.

Також Фокус писав про відверту розповідь співачки та солістки гурту Kazka Олександри Заріцької. Артистка повідомила, що її будинок під Гостомелем пограбувала російські окупанти.