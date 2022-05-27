"Уцелел только рояль". Ирина Билык рассказала о разрушенном доме

Ранее артистка отмечала, что ей некуда вернуться жить.

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Украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала о последствиях оккупации ее населенного пункта и разрушении дома в селе Березовка Бучанского района. Артистка стала участницей проекта "Голоса мирных".

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Ирина Билык рассказала, что 24 февраля проснулась от криков няни своего сына, которая сообщила, что началась война. Сразу через несколько часов после этого певица вместе с сыном уехала из Киевской области.

Впоследствии Ирина узнала, что в ее доме поселились российские военные, однако решила не рассказывать об этом публично, ведь, по словам Билык, в Украине убивают людей и детей, так что это не такая страшная боль.

[ + – ] Ирина Билык откровенно рассказала о последствиях разрушений ее дома

Артистка надеялась, что хотя бы уцелеют стены, а когда увидела кадры из освобожденного дома, просто ужаснулась. Ведь почти все имущество было разрушено или сломано.

"Уцелел только рояль. Все остальное сломано и испорчено…" — призналась Ирина Билык.

В частности, украинская знаменитость планирует после победы накрыть стол в восстановленном доме и пригласить своих друзей для громкого празднования.

Певица стала амбассадором Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это уникальный онлайн-музей, насчитывающий более 15 тысяч историй мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны с 2014 года.

Напомним, Ирина Билык призналась, что ей некуда вернуться жить.

Также Фокус писал об откровенном рассказе певицы и солистки группы Kazka Александры Зарицкой. Артистка сообщила, что ее дом под Гостомелем ограбили российские оккупанты.