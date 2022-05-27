"Уцелел только рояль". Ирина Билык рассказала о разрушенном доме
Ранее артистка отмечала, что ей некуда вернуться жить.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала о последствиях оккупации ее населенного пункта и разрушении дома в селе Березовка Бучанского района. Артистка стала участницей проекта "Голоса мирных".
Ирина Билык рассказала, что 24 февраля проснулась от криков няни своего сына, которая сообщила, что началась война. Сразу через несколько часов после этого певица вместе с сыном уехала из Киевской области.
Впоследствии Ирина узнала, что в ее доме поселились российские военные, однако решила не рассказывать об этом публично, ведь, по словам Билык, в Украине убивают людей и детей, так что это не такая страшная боль.
Артистка надеялась, что хотя бы уцелеют стены, а когда увидела кадры из освобожденного дома, просто ужаснулась. Ведь почти все имущество было разрушено или сломано.
"Уцелел только рояль. Все остальное сломано и испорчено…" — призналась Ирина Билык.
В частности, украинская знаменитость планирует после победы накрыть стол в восстановленном доме и пригласить своих друзей для громкого празднования.
Певица стала амбассадором Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это уникальный онлайн-музей, насчитывающий более 15 тысяч историй мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны с 2014 года.
Напомним, Ирина Билык призналась, что ей некуда вернуться жить.
Также Фокус писал об откровенном рассказе певицы и солистки группы Kazka Александры Зарицкой. Артистка сообщила, что ее дом под Гостомелем ограбили российские оккупанты.