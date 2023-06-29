"Репресивні заходи": росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами, — ЦНС

На жителів захоплених територій, зазначають у підпіллі, триває постійне полювання. Їхні телефони перевіряють на наявність діалогів із людьми, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

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Російські окупанти в Луганській області забороняють жителям спілкуватися з родичами на територіях, які підконтрольні Україні. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 29 червня.

За інформацією українського підпілля, росіяни не припиняють стежити за українцями, які вимушено проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони перевіряють їхні особисті телефони на наявність діалогів із друзями та родичами, які проживають на територіях, що контролює Україна.

"Окупанти посилюють репресивні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на ТОТ (тимчасово окупованих територіях, — ред.) Луганської області росіяни забороняють місцевим спілкуватися з друзями та родичами", — йдеться в повідомленні.

Крім того, бійці Збройних сил Російської Федерації, яких розмістили в області, почали активно виселяти місцевих жителів із власних квартир, після чого селяться там самі або відправляють туди новоприбулих окупантів.

До слова, у Центрі національного спротиву також зазначили, що росіяни заблокували для українців на окупованих територіях вільний доступ до медицини. Для цього потрібно піти на умови Росії.

"Перед тим, як отримати медичну допомогу в лікарнях на ТОТ, люди мають показати російський паспорт, або ж заявку на його отримання", — йдеться в повідомленні. Зокрема, відбувається це в Херсонській області, де нещодавно підірвали Каховську ГЕС і людям необхідна допомога.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося про те, що для шантажу батьків окупанти хочуть вивезти 300 українських дітей до Чувашії. Росіяни користуються тим, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області запроваджено так званий воєнний стан, завдяки якому окупанти не повертають додому вивезених дітей.