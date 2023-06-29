"Репрессивные меры": россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками, — ЦНС

На жителей захваченных территорий, отмечают в подполье, идет постоянная охота. Их телефоны проверяют на наличие диалогов с людьми, которые проживают на подконтрольной Украине территориях.

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Российские оккупанты в Луганской области запрещают жителям общаться с родственниками на территориях, которые подконтрольны Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 29 июня.

По информации украинского подполья, россияне не прекращают следить за украинцами, которые вынуждено проживают на временно оккупированных территориях. Они проверяют их личные телефоны на наличие диалогов с друзьями и родственниками, которые проживают на территориях, которые контролирует Украина.

"Оккупанты усиливают репрессивные меры на временно оккупированных территориях. В частности, на ВОТ (временно оккупированных территориях, — ред.) Луганской области россияне запрещают местным общаться с друзьями и родственниками", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Российской Федерации, которых разместили в области, начали активно выселять местных жителей из собственных квартир, после чего селятся там сами или отправляют туда новоприбывших оккупантов.

К слову, в Центре национального сопротивления также отметили, что россияне заблокировали для украинцев на оккупированных территориях свободный доступ к медицине. Для этого нужно пойти на условия России.

"Перед тем, как получить медицинскую помощь в больницах на ВОТ, люди должны показать российский паспорт, или же заявку на его получение", — говорится в сообщении. В частности, происходит это в Херсонской области, где недавно подорвали Каховскую ГЭС и людям необходима помощь.

Напомним, 28 июня сообщалось о том, что для шантажа родителей оккупанты хотят вывезти 300 украинских детей в Чувашию. Россияне пользуются тем, что на временно оккупированных территориях Запорожской области введено так называемое военное положение, благодаря которому оккупанты не возвращают домой вывезенных детей.