Ведучий Ігор Кондратюк показав снаряд від "Граду", який зруйнував його будинок

Будинок телеведучого під Києвом був обстріляний на його ж 60-річчя.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк показав снаряд від російського "Граду", який зруйнував його будинок. Про це він написав у Facebook, опублікувавши знімки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

14 березня ведучий написав про те, що його будинок був сильно пошкоджений снарядом, що потрапив прямо на ділянку. Утворилася вирва, були вибиті вікна, зруйнований фасад і дах. Сталося це в день народження Кондратюка, йому виповнилося 60 років. Йому із сім'єю, включаючи вагітну дружину племінника, довелося виїхати.

Пізніше Facebook видалив цей пост. Але тепер, коли Київська область звільнена та сапери починають прибирати снаряди, що не розірвалися, ведучий продемонстрував на знімку, який саме снаряд зруйнував його будинок.

[ + – ] Снаряд від "Граду", який зруйнував будинок ведучого Фото: Facebook Игорь Кондратюк [ + – ] Дім Ігоря Кондратюка Фото: Facebook Игорь Кондратюк

"Учора сапери витягли те, що прилетіло у наш дім 14 березня від росіян-вбивць. Має назву 9М22У. Снаряд для "Градів", — написав телеведучий.

[ + – ] Пост Ігоря Кондратюка Фото: Facebook Игорь Кондратюк

Незадовго до обстрілу, 12 березня, Кондратюк розповів, що переказав на потреби української армії триста тисяч гривень. За його словами, він хотів записатися в місцеву тероборону, але йому не дали зброю. Тому він вирішив допомогти ЗСУ фінансово.

"Попросив зброю в теробороні села — не дали. Тому залишилося зробити посильний внесок (мій та сім'ї) на потреби ЗСУ", — написав Ігор Кондратюк.

А дружина боксера Олександра Усика показала, який тепер вигляд має їхній будинок у Ворзелі, який зайняли російські окупанти. Вони влаштували там штаб, винищивши всі запаси провізії та спиртного.

Фронтмену українського гурту "Друга ріка" Валерію Харчишину пощастило менше. Його будинок у Гостомелі був повністю знищений. У нього потрапив снаряд, почалася пожежа, яку не змогли вчасно погасити.