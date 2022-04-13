Ведущий Игорь Кондратюк показал снаряд от "Града", разрушивший его дом

Дом телеведущего под Киевом был обстрелян на его же 60-летие

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Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк показал снаряд от российского "Града", разрушивший его дом. Об этом он написал в Facebook, опубликовав снимки.

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14 марта ведущий написал о том, что его дом был сильно поврежден снарядом, угодившим прямо на участок. Образовалась воронка, были выбиты окна, разрушен фасад и крыша. Произошло этого в день рождения Кондратюка, ему исполнилось 60 лет. Ему с семьей, включая беременную жену племянника пришлось уехать.

Позже Facebook удалил этот пост. Но теперь, когда Киевская область освобождена и саперы начинают убирать неразорвавшиеся снаряды, ведущий продемонстрировал на снимке, какой именно снаряд разрушил его дом.

[ + – ] Снаряд от "Града", разрушивший дом ведущего Фото: Facebook Игорь Кондратюк [ + – ] Дом Игоря Кондратюка Фото: Facebook Игорь Кондратюк

"Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов", — написал телеведущий.

[ + – ] Пост Игоря Кондратюка Фото: Facebook Игорь Кондратюк

Незадолго до обстрела, 12 марта Кондратюк рассказал, что перевел на нужды украинской армии триста тысяч гривен. По его словам, он хотел записаться в местную тероборону, но ему не дали оружие. Поэтому он решил помочь ВСУ финансово.

"Попросил оружие в теробороне села — не дали. Поэтому осталось внести посильный вклад (мой и семьи) на нужды ВСУ", — написал Игорь Кондратюк.

А жена боксера Александра Усика показала, как теперь выглядит их дом в Ворзеле, который заняли российские оккупанты. Они устроили там штаб, истребив все запасы провизии и спиртного.

Фронтмену украинской группы "Друга ріка" Валерию Харчишину повезло меньше. Его дом в Гостомеле был полностью уничтожен. В него попал снаряд, начался пожар, который не сумели вовремя погасить.