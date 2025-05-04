"Ганьбить українську націю і культуру": відома акторка розкритикувала Потапа за виступи в Європі

Українська акторка Віталіна Біблів вважає, що українські зірки, які виїхали за кордон, як, наприклад, Потап, могли б принести більше користі для країни, перебуваючи в Україні, а окремі з них просто ганьблять своїх співвітчизників і націю вчинками в Європі.

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Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Віталіни, вона засуджує відомих чоловіків, які скористалися можливістю і виїхали за кордон та не повернулися.

"Звісно, ніколи не можна судити про людину, якщо ти не пройдеш шлях в її капцях. Наприклад, Потапа я засуджую, бо мені здається, що він більше користі приніс би тут. Чим зараз, те, чим він займається, ще плюс і ганьбить українську націю, культуру. Таких людей я засуджую", — зізналася Біблів.

Віталіна Біблів Фото: Віталіна Біблів/ Instagram

Вона додала, що розуміє, що багато хто боїться опинитися на фронті, і вони навряд чи чимось допоможуть Україні.

"Не кожен може взяти зброю і піти захищати країну, на це потрібна сміливість. Якщо людина не бачить в собі цієї змоги та сили, то вона і тут буде всіх накручувати, і там від неї толку ніякого не буде. Тому тут 50 на 50", — зауважила акторка.

Вона додала, що не знає, чи зможуть українці колись вибачити артистів, які втекли за кордон, як наприклад, Олег Винник, Влад Яма та інші, але вона особисто їх не вибачить.

Де зараз Потап

Нещодавно репер Потап змінив сценічний псевдонім на Slavic Balagan і виступає в Європі. Також нещодавно він повідомив у своєму TikTok , що відкрив власний ресторан в Іспанії. Потап назвав свій заклад Balagan Beach Salon. Ресторан розташований в іспанському місті Марбелья, де часто відпочивають українці.

У березні Потап та співачка Настя Каменських уперше за довгий час показалися на спільному селфі. Фото з Маямі опублікував Сергій Маковець, який мешкає у США і співпрацює з музикантами.