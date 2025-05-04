"Позорит украинскую нацию и культуру": известная актриса раскритиковала Потапа за выступления в Европе

Украинская актриса Виталина Библив считает, что украинские звезды, которые уехали за границу, как, например, Потап, могли бы принести больше пользы для страны, находясь в Украине, а отдельные из них просто позорят своих соотечественников и нацию поступками в Европе.

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Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

По словам Виталины, она осуждает известных мужчин, которые воспользовались возможностью и выехали за границу и не вернулись.

"Конечно, никогда нельзя судить о человеке, если ты не пройдешь путь в его тапочках. Например, Потапа я осуждаю, потому что мне кажется, что он больше пользы принес бы здесь. Чем сейчас, то, чем он занимается, еще плюс и позорит украинскую нацию, культуру. Таких людей я осуждаю", — призналась Библив.

Виталина Библив Фото: Виталина Библив/ Instagram

Она добавила, что понимает, что многие боятся оказаться на фронте, и они вряд ли чем-то помогут Украине.

"Не каждый может взять оружие и пойти защищать страну, на это нужна смелость. Если человек не видит в себе этой возможности и силы, то он и здесь будет всех накручивать, и там от него толку никакого не будет. Поэтому здесь 50 на 50", — отметила актриса.

Она добавила, что не знает, смогут ли украинцы когда-то простить артистов, которые сбежали за границу, как например, Олег Винник, Влад Яма и другие, но она лично их не простит.

Где сейчас Потап

Недавно рэпер Потап сменил сценический псевдоним на Slavic Balagan и выступает в Европе. Также недавно он сообщил в своем TikTok , что открыл собственный ресторан в Испании. Потап назвал свое заведение Balagan Beach Salon. Ресторан расположен в испанском городе Марбелья, где часто отдыхают украинцы.

В марте Потап и певица Настя Каменских впервые за долгое время показались на совместном селфи. Фото из Майами опубликовал Сергей Маковец, который живет в США и сотрудничает с музыкантами.