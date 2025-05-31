Известная украинская актриса впервые показала своего мужа: что о нем известно (фото)
Украинская актриса Виталина Библив рассекретила персону своего мужа. Им оказался Владимир Садовничий, который также связан с киноиндустрией.
Кадром звезда сериала "Домик на счастье" поделилась в Instagram.
Оказалось, что 31 мая Владимир отмечает день рождения, с чем его и поздравила супруга.
"С Днем Рождения, мой Ангел-Хранитель", — написала Виталина.
На фото пара позировала на фоне моря или океана, держась за руки.
И хотя в праздничном посте Виталина не показала лицо мужа, она отметила его страницу, из которой можно понять, что отношениям пары уже несколько лет.
В октябре 2024 года Владимир также поздравлял избранницу с днем рождения.
"С днем рождения Самая дорогая", — написал избранник актрисы.
Виталина Библив вышла замуж
44-летняя Виталина Библив в конце апреля заявила, что официально уже состоит в браке. Это произошло во время интервью Маше Ефросининой. Впрочем, когда именно актриса сменила статус — неизвестно. Библив лишь призналась, что это произошло во время полномасштабной войны. Больше подробностей звезда экрана не стала разглашать.
"Семейное — это только мое. Я так это все берегу! Мы со своим мужем друзья. Мы проговариваем с ним абсолютно все! У нас нет секретов. И это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все", — сказала Виталина.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Виталина Библив считает, что украинские звезды, которые уехали за границу, как, например, Потап, могли бы принести больше пользы для страны, находясь в Украине.
- В 2024 году Виталина Библив рассказала о своих родственниках в оккупации в Херсонской области.
Кроме того, украинская блогерша Даша Квиткова прокомментировала слухи о романе с футболистом "Динамо" Владимиром Бражко.