Известная украинская актриса впервые показала своего мужа: что о нем известно (фото)

Украинская актриса Виталина Библив рассекретила персону своего мужа. Им оказался Владимир Садовничий, который также связан с киноиндустрией.

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Кадром звезда сериала "Домик на счастье" поделилась в Instagram.

Оказалось, что 31 мая Владимир отмечает день рождения, с чем его и поздравила супруга.

"С Днем Рождения, мой Ангел-Хранитель", — написала Виталина.

На фото пара позировала на фоне моря или океана, держась за руки.

Виталина Библив с мужем Фото: vitalinabibliv/Instagram

И хотя в праздничном посте Виталина не показала лицо мужа, она отметила его страницу, из которой можно понять, что отношениям пары уже несколько лет.

В октябре 2024 года Владимир также поздравлял избранницу с днем рождения.

"С днем рождения Самая дорогая", — написал избранник актрисы.

Виталина Библив с мужем Фото: vladimir_0531_/Instagram

Виталина Библив вышла замуж

44-летняя Виталина Библив в конце апреля заявила, что официально уже состоит в браке. Это произошло во время интервью Маше Ефросининой. Впрочем, когда именно актриса сменила статус — неизвестно. Библив лишь призналась, что это произошло во время полномасштабной войны. Больше подробностей звезда экрана не стала разглашать.

"Семейное — это только мое. Я так это все берегу! Мы со своим мужем друзья. Мы проговариваем с ним абсолютно все! У нас нет секретов. И это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все", — сказала Виталина.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виталина Библив считает, что украинские звезды, которые уехали за границу, как, например, Потап, могли бы принести больше пользы для страны, находясь в Украине.

В 2024 году Виталина Библив рассказала о своих родственниках в оккупации в Херсонской области.

Кроме того, украинская блогерша Даша Квиткова прокомментировала слухи о романе с футболистом "Динамо" Владимиром Бражко.