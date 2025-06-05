"Мали таку можливість": відома співачка прокоментувала виїзд свого чоловіка з України

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відповіла на хейт щодо того, що під час війни її чоловік Валерій "Вал" Бебко живе за кордоном та не повертається в Україну.

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Про це співачка розповіла на проєкті "20:23".

Саніна запевняє, що вони виїхали за кордон ще до початку великої війни. Після 24 лютого 2022 року родина зірки вирішила залишитися. Ба більше, Саніна не розуміє критики в її бік, адже вона займається благодійністю та збирає гроші для Сил оборони.

"Ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення, наша сім'я вирішила залишитися за кордоном. Ми мали таку можливість. Я щодня дякую Богові, що ані я, ані моя дитина, ані моя сім'я – ми не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його досі. Ми дійсно живемо за кордоном, ми продовжуємо робити музику, виступати, збирати гроші і переказувати їх до України на підрозділи, якими ми опікуємося. Таке враження, що маємо за щось виправдовуватися, а, на мій погляд, немає за що", — заявила зірка сцени, у якої є маленький син.

Гурт The Hardkiss Фото: instagram.com/the_hardkiss

Чоловік Юлії Саніної за кордоном

Чоловік Юлії Саніної – Вал Бебко – давно не був в Україні. Поверталася лише його дружина, яка давала сольні концерти, адже й інші чоловіки з гурту The Hardkiss перебувають за кордоном. Саніна наголошує, що не вивозить гроші з України, а навпаки привозить.

Юлія Саніна з чоловіком Фото: instagram.com/val_bebko/

"Ми поїхали в тур містами України і на цьому завершили цю програму. Не можна зараз вивезти так просто кошти за кордон з України. Ми, зазвичай, в Україну вкладаємося: закуповуємо зброю, допомагаємо, платимо податки. Я за цей концерт оплатила роботу багатьом людям. Мені важливо було приїхати та побачитися зі своїм глядачем, тому я зробила цей тур. Була закуплена з цього туру зброя", — сказала знаменитість.

Цю тему часто порушує блогер Богдан Беспалов. За його даними, Бебко перебуває в Іспанії.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Юлія Саніна поділилася рідкісними знімками зі своїми батьками.