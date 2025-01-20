"Ніхто нікого не вивозив": Юлія Саніна вперше зізналася про те, як її чоловік виїхав за кордон

Цими днями в мережі з’явилися фотографії з відпочинку співачки та її сім’ї на гірськолижному курорті за кордоном: користувачі бурхливо відреагували на допис.

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Відома українська виконавиця, солістка популярного гурту The Hardkiss Юлія Саніна, поділилася у своєму блозі в Instagram світлинами відпочинку на гірськолижному курорті за кордоном. На них можна побачити її чоловіка – концертного директора колективу та музиканта Вала (Валерія) Бебка – та їхнього спільного сина. Українці обурилися у коментарях та почали цікавитися, наскільки законним був виїзд Бебка за кордон, на що Саніна відповіла, що його "ніхто не вивозив". Допис з’явився на сторінці артистки 3 дні тому, 18 січня.

Зазначимо, що українців обурила така інформація на тлі заборони для чоловіків виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Допис Юлії Саніної в Instagram

Серед численних коментарів українців до допису Юлія Саніна обрала один, щоб відповісти на нього:

"Як круто, коли жінка мала можливість вивезти чоловіка з воєнної країни, і не соромиться цього ні вона, ні він", — пише одна з підписниць співачки.

На це виконавиця відповіла:

"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до початку повномасштабного вторгнення".

Варто зазначити, що Юлія Саніна доволі рідко вступає в публічні суперечки та не любить ділитися подробицями особистого життя. Однак в цьому випадку українська виконавиця вирішила заступитися за свою сім’ю та захистити чоловіка від цькувань. Через деякий час після публікації допису Саніна обмежила можливість коментувати, щоб уникнути подальших докорів та суспільного хейту.

Зауважимо, що українців вже тривалий час турбує питання законності виїзду чоловіка Саніної та всього чоловічого складу гурту за кордон. Додав скандальності цьому питанню і популярний блогер Богдан Беспалов, який у своєму відеоблозі на YouTube розповів, що артисти перебувають не на території України, повертатися не планують та облаштовують своє життя за кордоном. Тоді блогер у випуску, що вийшов на початку вересня 2024 року, назвав Юлію Саніну "лицеміркою".

Водночас ні для кого не секрет, що гурт The Hardkiss активно давав благодійні концерти на підтримку України, однак лише за кордоном. Лише солістка Юлія Саніна продовжує розвиватися тут як сольна співачка та ведуча.

Чи не перший скандал довкола виїзду Валерія Бебка за кордон під час війни спалахнув у квітні 2024 року. Тоді Фокус повідомляв, що чоловіка побачили на концерті гурту у Празі, що спричинило хвилю публічного осуду серед українців.

Пригадаємо, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну гурт The Hardkiss представив нову пісню "Як ти?", присвячену війні та почуттям українців. Кліп до пісні поширил у мережі у квітні 2022 року.