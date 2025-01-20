"Никто никого не вывозил": Юлия Санина впервые призналась о том, как ее муж уехал за границу

На днях в сети появились фотографии с отдыха певицы и ее семьи на горнолыжном курорте за границей: пользователи бурно отреагировали на сообщение.

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Известная украинская исполнительница, солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина, поделилась в своем блоге в Instagram фотографиями отдыха на горнолыжном курорте за рубежом. На них можно увидеть ее мужа — концертного директора коллектива и музыканта Вала (Валерия) Бебко — и их общего сына. Украинцы возмутились в комментариях и начали интересоваться, насколько законным был выезд Бебко за границу, на что Санина ответила, что его "никто не вывозил". Сообщение появилось на странице артистки 3 дня назад, 18 января.

Отметим, что украинцев возмутила такая информация на фоне запрета для мужчин выезда за границу в условиях военного положения.

Сообщение Юлии Саниной в Instagram

Среди многочисленных комментариев украинцев к сообщению Юлия Санина выбрала один, чтобы ответить на него:

"Как круто, когда женщина имела возможность вывезти мужа из военной страны, и не стесняется этого ни она, ни он", — пишет одна из подписчиц певицы.

На это исполнительница ответила:

"Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до начала полномасштабного вторжения".

Стоит отметить, что Юлия Санина довольно редко вступает в публичные споры и не любит делиться подробностями личной жизни. Однако в этом случае украинская исполнительница решила вступиться за свою семью и защитить мужа от травли. Через некоторое время после публикации сообщения Санина ограничила возможность комментировать, чтобы избежать дальнейших упреков и общественного хейта.

Заметим, что украинцев уже длительное время беспокоит вопрос законности выезда мужа Саниной и всего мужского состава группы за границу. Добавил скандальности этому вопросу и популярный блогер Богдан Беспалов, который в своем видеоблоге на YouTube рассказал, что артисты находятся не на территории Украины, возвращаться не планируют и обустраивают свою жизнь за рубежом. Тогда блогер в выпуске, вышедшем в начале сентября 2024 года, назвал Юлию Санину "лицемеркой".

В то же время ни для кого не секрет, что группа The Hardkiss активно давала благотворительные концерты в поддержку Украины, однако только за рубежом. Только солистка Юлия Санина продолжает развиваться здесь как сольная певица и ведущая.

Едва ли не первый скандал вокруг выезда Валерия Бебко за границу во время войны вспыхнул в апреле 2024 года. Тогда Фокус сообщал, что мужчину увидели на концерте группы в Праге, что вызвало волну публичного осуждения среди украинцев.

Вспомним, в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину группа The Hardkiss представила новую песню "Як ти?", посвященную войне и чувствам украинцев. Клип к песне распространил в сети в апреле 2022 года.