У STALKER 2 з'явилася солістка The Hardkiss Юлія Саніна (фото)

Одна з героїнь популярної гри говорить голосом. Співачка повідомила, що щаслива бути частиною такого масштабного проєкту.

20 листопада вийшла відеогра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", на яку фани чекали понад 10 років. Її розробила українська компанія GSC Game World. Сьогодні стало відомо, що у відеогрі "S.T.A.L.K.E.R. 2 звучить голос української співачки і солістки гурту The Hardkiss. Про це повідомили на сторінці гурту в соцмережі.

"Знайомтесь! Це Агата — важливий сюжетний персонаж у S.T.A.L.K.E.R. 2. В українській версії гри Агата розмовляє голосом Юлії Саніної. Зустрінете її — передавайте привіт", — йдеться в повідомленні.

До публікації додали фото героїні гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Агати, яку озвучила Юлія Саніна.

На своїй сторінці в інстаграмі Юлія Саніна привітала команду "S.T.A.L.K.E.R. 2" з продажем мільйону копій відеогри та зауважила, що щаслива стати частиною такого проєкту.

Нагадаємо, що після виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2 о 18:00 20 листопада українці "поклали" швидкість мережі деяких інтернет-провайдерів через одномоментне завантаження геймерами гри.

За кілька годин до офіційного релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20 листопада з'явилися перші відгуки на гру на платформі Metacritic. Позитивні відгуки склали 40%, негативних було 4%.