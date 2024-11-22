В STALKER 2 появилась солистка The Hardkiss Юлия Санина (фото)

Одна из героинь популярной игры говорит голосом. Певица сообщила, что счастлива быть частью такого масштабного проекта.

20 ноября вышла видеоигра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля", которую фаны ждали более 10 лет. Ее разработала украинская компания GSC Game World. Сегодня стало известно, что в видеоигре "S.T.A.L.K.E.R. 2 звучит голос украинской певицы и солистки группы The Hardkiss. Об этом сообщили на странице группы в соцсети.

"Знакомьтесь! Это Агата — важный сюжетный персонаж в S.T.A.L.K.E.R. 2. В украинской версии игры Агата разговаривает голосом Юлии Саниной. Встретите ее — передавайте привет", — говорится в сообщении.

К публикации добавили фото героини игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Агаты, которую озвучила Юлия Санина.

На своей странице в инстаграме Юлия Санина поздравила команду "S.T.A.L.K.E.R. 2" с продажей миллиона копий видеоигры и отметила, что счастлива стать частью такого проекта.

Напомним, что после выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в 18:00 20 ноября украинцы "положили" скорость сети некоторых интернет-провайдеров из-за одномоментной загрузки геймерами игры.

За несколько часов до официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20 ноября появились первые отзывы на игру на платформе Metacritic. Положительные отзывы составили 40%, негативных было 4%.