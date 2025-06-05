"Имели такую возможность": известная певица прокомментировала выезд своего мужа из Украины
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на хейт относительно того, что во время войны ее муж Валерий "Вал" Бебко живет за границей и не возвращается в Украину.
Об этом певица рассказала на проекте "20:23".
Санина уверяет, что они выехали за границу еще до начала большой войны. После 24 февраля 2022 года семья звезды решила остаться. Более того, Санина не понимает критики в ее сторону, ведь она занимается благотворительностью и собирает деньги для Сил обороны.
"Мы выехали за границу до полномасштабного вторжения, наша семья решила остаться за границей. Мы имели такую возможность. Я каждый день благодарю Бога, что ни я, ни мой ребенок, ни моя семья — мы не видели того всего ужаса начала полномасштабного вторжения и не видим его до сих пор. Мы действительно живем за границей, мы продолжаем делать музыку, выступать, собирать деньги и переводить их в Украину на подразделения, которыми мы занимаемся. Такое впечатление, что должны за что-то оправдываться, а, на мой взгляд, не за что", — заявила звезда сцены, у которой есть маленький сын.
Муж Юлии Саниной за границей
Муж Юлии Саниной — Вал Бебко — давно не был в Украине. Возвращалась только его жена, которая давала сольные концерты, ведь и другие мужчины из группы The Hardkiss находятся за рубежом. Санина отмечает, что не вывозит деньги из Украины, а наоборот привозит.
"Мы поехали в тур по городам Украины и на этом завершили эту программу. Нельзя сейчас вывезти так просто средства за границу из Украины. Мы, как правило, в Украину вкладываемся: закупаем оружие, помогаем, платим налоги. Я за этот концерт оплатила работу многим людям. Мне важно было приехать и увидеться со своим зрителем, поэтому я сделала этот тур. Было закуплено с этого тура оружие", — сказала знаменитость.
Эту тему часто поднимает блогер Богдан Беспалов. По его данным, Бебко находится в Испании.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В начале 2025 года Юлия Санина показала фото с мужем с отдыха, чем возмутила украинцев.
- Санина озвучила одну из героинь популярной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".
Кроме того, Юлия Санина поделилась редкими снимками со своими родителями.