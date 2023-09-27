Юлия Санина показала редкие фотографии с родителями

Фронтвумен The Hardkiss призвала поклонников делать чаще фотографии с родными людьми.

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32-летняя украинская певица и блогер Юлия Санина поделилась снимками со своими родителями. Фотографии со совместной фотосессии с близкими артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Фронтвумен группы The Hardkiss позировала с родителями, сидя на траве в камышах. Посередине на кадре сидел отец артистки, которого по бокам обняли Юлия и ее мама.

Поклонники в комментариях отметили, что Юлия очень похожа на своего отца: "Юля, вы так похожи на папу", "Папина улыбка", "Сразу видно, что улыбка папина".

Юлия Санина с родителями Фото: Instagram @the_hardkiss

Второй снимок в карусели публикации тренер "Голоса страны-13" показала своих родителей, где они стоят, обнявшись среди деревьев.

Родители певицы Юлии Саниной Фото: Instagram @the_hardkiss

В подписи к фото певица посоветовала своим фанатам не пренебрегать возможностью и чаще делать общие кадры со своими близкими.

"Фотографируйте больше своих родных. Это единственная возможность остановить время. Наша память достаточно хрупкий инструмент, чтобы возлагать на нее все надежды. Во время этой фотосессии фотограф рассказал, что после полномасштабного вторжения люди стали фотографироваться чаще, стали больше делать светлых романтических и семейных снимков. Такие теплые моменты, которые становятся нам опорой, хочется запомнить на всю жизнь", — написала Юлия в посте.

Ранее Фокус писал, что на финале "Евровидения 2023" Юлия Санина появилась в роскошном наряде от украинского бренда.