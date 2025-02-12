Український прапор просто зараз прямує до Місяця, – Юлія Саніна (фото)

Перша ракета, створена повністю без залучення російських технологій, прямо зараз прямує до Місяця, але вона особлива і через те, що несе туди український прапор. Там він опиниться вже через кілька днів.

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Команда британсько-української компанії Spacebit на чолі зі своїм засновником та технологічним підприємцем Павлом Танасюком запустила у космос ракету з українським прапором, яка приземлиться 23 лютого на Місяці. Українець реалізував таку ідею спільно із представниками NASA та американською компанією-виробником космічної техніки Astrobotic. Про запуск унікальної ракети повідомила українська співачка та авторка пісень Юлія Саніна на своїй Instagram-сторінці 10 лютого.

Зазначимо, що сама Саніна причетна до події через те, що її запросили на урочистий вечір, присвячений запуску ракети. Він відбувся у Космічному центрі імені Джона Кеннеді у Флориді. Там українська співачка мала нагоду виступити перед учасниками проєкту та іншими почесними гостями.

"8 січня Павло та його команда, разом із NASA та Astrobotic, запустив ракету, яка має приземлитись 23 лютого на Місяці", – йдеться у повідомленні.

Instagram Юлії Саніної

Відомо, що ракета, яку Павло Танасюк спільно з колегами запустив на Місяць, унікальна через те, що вона стала першою такою розробкою, яку створили без залучення жодних російських технологій. Символічно, що саме така ракета несе український прапор, який от-от опиниться на Місяці.

Instagram Юлії Саніної

Окрім пластини з прапором, там також розмістять мапу України, повідомила виконавиця.

"Відтепер кожен українець, дивлячись на Місяць, знатиме, що там є частинка нашого дому", – пише Юлія Саніна.

Зазначимо, що Spacebit – це приватна британсько-українська компанія, яка спеціалізується на технологіях космічної робототехніки, що використовуються для місячних та планетарних місій. Її у 2014 році заснував український підприємець Павло Танасюк, офіси компанії розташовані в Україні, Великій Британії, США, Люксембурзі та Японії.

Раніше також стало відомо про те, що насправді лише кілька щасливців змогло побувати на Місяці. Повідомлялося, що у період з 1969 по 1972 роки лише кілька астронавтів-чоловіків NASA змогли прогулятися супутником Землі.

Також у NASA нещодавно провели випробування палива для космічного ядерного двигуна. Про це детальніше Фокус розповідав 10 лютого.