Украинский флаг прямо сейчас направляется к Луне, — Юлия Санина (фото)

Первая ракета, созданная полностью без привлечения российских технологий, прямо сейчас направляется к Луне, но она особенная и потому, что несет туда украинский флаг. Там он окажется уже через несколько дней.

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Команда британско-украинской компании Spacebit во главе со своим основателем и технологическим предпринимателем Павлом Танасюком запустила в космос ракету с украинским флагом, которая приземлится 23 февраля на Луне. Украинец реализовал такую идею совместно с представителями NASA и американской компанией-производителем космической техники Astrobotic. О запуске уникальной ракеты сообщила украинская певица и автор песен Юлия Санина на своей Instagram-странице 10 февраля.

Отметим, что сама Санина причастна к событию из-за того, что ее пригласили на торжественный вечер, посвященный запуску ракеты. Он состоялся в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Там украинская певица имела возможность выступить перед участниками проекта и другими почетными гостями.

"8 января Павел и его команда, вместе с NASA и Astrobotic, запустил ракету, которая должна приземлиться 23 февраля на Луне", — говорится в сообщении.

Instagram Юлии Саниной

Известно, что ракета, которую Павел Танасюк совместно с коллегами запустил на Луну, уникальна из-за того, что она стала первой такой разработкой, которую создали без привлечения никаких российских технологий. Символично, что именно такая ракета несет украинский флаг, который вот-вот окажется на Луне.

Instagram Юлии Саниной

Кроме пластины с флагом, там также разместят карту Украины, сообщила исполнительница.

"Отныне каждый украинец, глядя на Луну, будет знать, что там есть частичка нашего дома", — пишет Юлия Санина.

Отметим, что Spacebit — это частная британско-украинская компания, которая специализируется на технологиях космической робототехники, используемых для лунных и планетарных миссий. Ее в 2014 году основал украинский предприниматель Павел Танасюк, офисы компании расположены в Украине, Великобритании, США, Люксембурге и Японии.

Ранее также стало известно о том, что на самом деле лишь несколько счастливчиков смогло побывать на Луне. Сообщалось, что в период с 1969 по 1972 годы лишь несколько астронавтов-мужчин NASA смогли прогуляться по спутнику Земли.

Также в NASA недавно провели испытания топлива для космического ядерного двигателя. Об этом подробнее Фокус рассказывал 10 февраля.